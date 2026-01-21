Ursula von der Leyennel szemben fellázadtak a képviselők

Fontos döntést hozott az Európai Parlament a vitatott Mercosur-megállapodás ügyében. A képviselők többsége amellett szavazott, hogy jogi útra tereljék az egyezményt, amely súlyos következményekkel járna az európai, köztük a magyar gazdák számára.

Az Európai Parlament szerdai ülésén döntött arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bírósága elé vigyék. A szavazás egyértelmű eredményt hozott: 334 képviselő támogatta az indítványt, 324-en ellene voksoltak, míg 11-en tartózkodtak, így a gazdák érdekeit védő álláspont győzedelmeskedett

A gazdák érdekében léptek jogi útra

A döntés értelmében a bíróságnak kell állást foglalnia arról, hogy a Mercosur-megállapodás alkalmazható-e a tagállamok teljes ratifikációja előtt, illetve hogy az egyezmény korlátozza-e az Európai Unió környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi politikáit, írja a Mandiner.

Az ellenzők szerint a megállapodás olcsó, ellenőrizetlen latin-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását eredményezné, ami lenyomná az árakat és ellehetetlenítené az európai termelőket. A kritikusok úgy látják, mindez tönkretenné az európai, köztük a magyar gazdákat is.

A jogi lépést elsősorban azok az országok támogatták, amelyek régóta bírálják a megállapodást, köztük Magyarország és Franciaország.

Ezzel szemben Németország és Spanyolország az egyezmény mellett érvelt, hangsúlyozva annak geopolitikai és kereskedelmi jelentőségét, valamint azt, hogy az EU így ellensúlyozhatná az Egyesült Államok globális kereskedelemre gyakorolt hatásait, miközben csökkentené Kínától való függőségét. A döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság ne próbálkozhatna az úgynevezett ideiglenes alkalmazással.

Ez azonban súlyos politikai feszültségeket okozhat az uniós intézmények között, és akár újabb, széles körű bizalmatlansági indítványhoz is vezethet.

A Tisza sem mert kiállni a szerződés mellett

A szavazás politikai szempontból is figyelemre méltó volt. A Tisza Párt hét európai parlamenti képviselője ugyanis kénytelen volt a magyar gazdák érdekeit képviselő álláspont mellé állni.