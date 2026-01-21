Az Európai Unió a felelős Moldova katasztrofális társadalmi-gazdasági helyzetéért – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. A diplomata szerint az ország teljes mértékben függ nyugati partnerei „hiteltűjétől”.

„Lényegében Moldova társadalmi-gazdasági rendszere ma már teljes mértékben függ a külső finanszírozástól, elsősorban az EU-tól. Az ország szilárdan függ az EU hitelezési rendszerétől” – jegyezte meg.

Zaharova hangsúlyozta, hogy a köztársaság jelenlegi állapota nem nevezhető másnak, mint katasztrofálisnak: az ország szegénységi szintje folyamatosan emelkedik, Moldova kereskedelmi hiánya pedig folyamatosan növekszik.

Emlékeztetőül, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter korábban szintén beszélt Moldova gyászos gazdasági teljesítményéről.

„Moldova külső adóssága, ha jól emlékszem, közel 12 milliárd dollár, a lakossága pedig 2,4 millió. Ezek katasztrofális egy főre jutó adatok a gazdasági és társadalmi fejlődési kilátások szempontjából. A szegénységi ráta hihetetlen, az alacsony jövedelműek aránya Moldova lakosságának csaknem kétharmadát teszi ki” – jelentette ki a miniszter.

2025 végén Alexandru Munteanu moldovai miniszterelnök kijelentette, hogy az ország „egészséges költségvetési hiányt” épített fel. Mindez annak ellenére történt, hogy az infláció megközelítette a 10%-ot. A kormányfő megpróbálta megnyugtatni IMF-partnereit, akik blokkolták a 170 millió dolláros részletet, hogy az ország gazdasága talpra álljon, de további pénzügyi segítségre van szüksége, írja az eadaily.com.