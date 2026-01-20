Kaja Kallas: Grönland a grönlandiaké, a szuverenitás nem alku tárgya

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Parlamentben kedden kijelentette: Grönland stratégiai jelentősége közismert, mivel a térség közelében fontos tengeralattjáró-közlekedési útvonalak húzódnak, a felszín alatt pedig a globális gazdaság szempontjából kulcsfontosságú nyersanyagok találhatók. Ugyanakkor hangsúlyozta: Grönland a grönlandi népé, és „semmilyen fenyegetés vagy vám nem változtat ezen”, mert a szuverenitás nem lehet alku tárgya.

Kallas közölte: az Európai Unió egyértelműen kiáll Grönland és Dánia területi integritása és szuverenitása mellett. Mint mondta, Donald Trump amerikai elnök szombati kijelentései olyan helyzetet teremtettek, amilyennel az EU korábban nem találkozott; a válasznak azonban nyugodtnak, egységesnek és határozottnak kell lennie.

A főképviselő kiemelte: az EU Grönland közeli és megbízható partnere. Hozzátette: az Európai Bizottság a következő többéves uniós költségvetésben a Grönlandnak nyújtott pénzügyi támogatás megduplázását javasolta.

Kallas emlékeztetett: Grönland és Dánia vezetői világossá tették, hogy Grönland jövőjéről kizárólag a grönlandi nép dönthet. Elmondta: az Egyesült Államok, Dánia és Grönland közvetlen tárgyalásokat folytatnak, ami a felelős szövetségesek magatartása, ugyanakkor a tárgyalások hangneme és az azokon kívül megfogalmazott fenyegetések is számítanak. Hangsúlyozta: vámfenyegetések nem kényszerítik Dániát Grönland átadására, viszont Európát és az Egyesült Államokat is szegényebbé tennék, aláásva a közös jólétet. Az EU nem keres konfliktust, de megvédi érdekeit, és ehhez rendelkezik az eszközökkel.

A főképviselő szerint a sarkvidék a geopolitikai verseny új frontjává vált. Az olvadó jég új hajózási útvonalakat és gazdasági lehetőségeket nyit meg, ugyanakkor új kockázatokat is teremt. Oroszország évek óta katonai létesítményekbe fektet a térségben, Kína pedig bővíti sarkvidéki műveletekre alkalmas flottáját. Kallas hangsúlyozta: ha Grönland biztonságával kapcsolatban aggályok merülnek fel, azokat a NATO megfelelően tudja kezelni, és az elmúlt héten több európai ország is katonai felderítő missziókat küldött a térségbe a kiszámíthatóság és stabilitás érdekében.

Kallas kitért arra is, hogy Oroszország Ukrajna elleni agressziója az európai biztonsági környezetet a sarkvidéken is átalakította. Moszkva megszakította a határokon átnyúló együttműködést, fokozta hibrid tevékenységeit és militarizálta a térség egyes részeit.

A főképviselő elmondta: az EU partnereivel együtt reális és elvi alapú választ akar adni a geopolitikai és gazdasági kihívásokra, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával. Mint hangsúlyozta, egyetlen országnak sincs joga más területét elfoglalni - sem Ukrajnában, sem Grönlandon, sem a világ bármely részén. Az EU erősíti felkészültségét, a kritikus infrastruktúra védelmét, a társadalmi ellenálló képességet és az ellátási láncok biztonságát, valamint frissíti saját sarkvidéki politikáját.

Kallas rámutatott: a sarkvidék három-négyszer gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, és a klímaváltozás, a környezeti károk és a biztonsági kockázatok nem állnak meg az államhatároknál. Ezért a szabályalapú nemzetközi rend és a hatékony többoldalú együttműködés elengedhetetlen. „Amikor Európa egységes és erős, képes megvédeni érdekeit és értékeit - ebben az erőfeszítésben Grönland és a Dán Királyság mellett állunk” - zárta felszólalását.