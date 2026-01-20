Európa rendíthetetlenül elkötelezett Ukrajna mellett

A 90 milliárdos hitel megerősíti Európa „rendíthetetlen elkötelezettségét” Ukrajna mellett – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden a davosi Világgazdasági Fórumon.

Hangsúlyozta: Ukrajnának erőssé kell válnia, ezért döntöttek úgy, hogy 2026-ra és 2027-re összesen 90 milliárd euró hitelt biztosítanak Ukrajna számára. Ursula von der Leyen szerint a hadikölcsönből Ukrajna képes lesz megvédeni magát, fejlesztheti védelmi képességeit és biztosíthatja az alapvető közszolgáltatásokat.

Ursula von der Leyen hozzátette: ezzel párhuzamosan úgy döntöttek, hogy tartósan befagyasztják az orosz vagyont és fenntartják maguknak a jogot annak felhasználására. Úgy vélte, ennek egyértelmű figyelmeztetésként kell szolgálnia Oroszország számára és üzenetként a világ felé: Európa mindig Ukrajna mellett fog állni.

Történelmi előrelépésnek nevezte kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti megállapodást, hozzátéve, hogy az EU „még egy ennél is nagyobb megállapodást” készül kötni Indiával.

Von der Leyen Davosban, a Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében elmondta, a Mercosur-egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét teremtette meg, amelynek piaca a globális GDP több mint 20 százalékát adja, 31 országból áll és több mint 700 millió fogyasztót érint, továbbá összehangban van a klímavédelemmel kapcsolatos Párizsi Megállapodással is.

A brüsszeli politikus az egyezményt „az egész világnak küldött üzenetnek” nevezte, hangsúlyozva, hogy „az EU a vámok helyett a tisztességes kereskedelmet, az izoláció helyett az együttműködést, és a kizsákmányolás helyett a fenntarthatóságot választja”.

Az Indiával kötendő megállapodással kapcsolatban von der Leyen kiemelte, az egyezményhez sok munkára van szükség, azonban – mint arra rámutatott- létrejötte esetén egy több mint 2 milliárd embert érintő piaccal lehetne számolni.