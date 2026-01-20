Hatalmas hibát követ el az Európai Unió azzal, hogy az orosz energiától való függést gyakorlatilag az amerikai LNG-től való függésre cseréli – derül ki az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) nevű szervezet elemzéséből.

Az intézet szerint az Európai Unió azzal, hogy gyakorlatilag alternatíva nélkül megemelte az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, egy „potenciálisan magas kockázatú geopolitikai függőséget” vállalt fel.

A think tank számításai szerint az EU LNG-importja az Egyesült Államokból közel négyszeresére nőtt 2021 és 2025 között – mindez annak ellenére, hogy az amerikai forrás messze a legdrágább lehetőség.

A szervezet előrejelzése szerint 2030-ra az amerikai LNG-import évente körülbelül 115 milliárd köbméterre emelkedhet, ami azt jelenti, hogy az EU teljes LNG-behozatalának 75-80 százaléka az Egyesült Államokból érkezhet.

A think tank szerint az új függőség kialakulása egyértelműen annak az oka, hogy az EU 2022 után lemondott az Oroszországból érkező olcsó csővezetékes gázról. Megjegyezték azt is, hogy az olcsó orosz gáz vásárlásának drasztikus csökkentése 2022 után energiaválságot váltott ki az EU-ban, tartós gazdasági károkat okozva, jelentősen rontva a kontinens versenyképességét.

Hozzátették: Donald Trump amerikai elnök tudatosan használja az Egyesült Államok energiahordozóit politikai céljainak elérésére. Felidézték, hogy az Egyesült Államok és az EU között létrejött vámmegállapodás értelmében az EU-nak 2028-ig 750 milliárd dollár értékben kell amerikai energiahordozókat vásárolnia, cserébe elkerülve a magasabb vámokat.

Magyarország a saját útját járja

Itt fontos megjegyezni, hogy míg az EU az orosz energiáról való teljes lemondással végzetes stratégiai hibát követ el, és egy új, drága és politikailag kiszolgáltatott amerikai függőségbe hajszolja magát, addig Magyarország következetesen ragaszkodik a valódi diverzifikáció elvéhez: minden irányból vásárol energiát.

Szijjártó Péter nemrég bejelentette, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt is vásárol az Egyesült Államokból, miközben továbbra is fogadjuk a gázt a Török Áramlaton keresztül, és fenntartjuk a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz nyersolaj-szállítást is.

Ez a pragmatikus, minden kockázatot minimalizáló megközelítés biztosítja hazánk energiaellátásának biztonságát és árának alacsony szinten tartását – ellentétben az EU ideológia vezérelte, önkárosító politikájával – írta meg a Mandiner.