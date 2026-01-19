Európa nem hagyja magát zsarolni

Egyértelmű és egységes választ fognak adni az európai országok Donald Trump büntetővámokkal kapcsolatos bejelentésére, és nem fogják hagyni, hogy az amerikai elnök ezzel zsarolja őket a Grönland hovatartozásáról folyó vitában – közölte a német és a francia pénzügyminiszter hétfőn.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy nyolc európai szövetséges országgal szemben importvámot vezet be (képünk illusztráció)

Németország és Franciaország egyetért abban, hogy nem fogunk engedni a zsarolásnak – jelentette ki Lars Klingbeil német pénzügyminiszter Berlinben, ahol tárgyalást folytatott francia hivatali partnerével. Kifejtette: "nekünk, európaiaknak egyértelművé kell tennünk, hogy elértük a határt".

"Kezet nyújtunk, de a zsarolásra nem vagyunk felkészülve" – tette hozzá.

"A zsarolás nyilvánvalóan elfogadhatatlan eljárás 250 éve szövetséges, baráti országok között" – mondta Roland Lescure francia pénzügyminiszter.

Az európai országok vezetői csütörtökön Brüsszelben tartanak rendkívüli tanácskozást arról, hogyan reagáljanak a Trump által bejelentett vámokra. Donald Trump a Truth Social közösségi portálon a hétvégén jelentette be, hogy nyolc európai szövetséges országgal – Dánia mellett Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával – szemben február 1-től 10 százalékos általános importvámot vezet be, miután ezek az országok a Grönland hovatartozásáról folyó vitában Dánia mögött sorakoztak fel. Trump közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek, és mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok "teljeséggel és maradéktalanul megvásárolhatja" a jelenleg autonóm területként Dániához tartozó Grönlandot.

Trump vámjaival szemben az EU rendelkezésére álló egyik lehetőség az eddig még soha nem alkalmazott úgynevezett kényszerítés elleni eszköz (ACI).

Lescure szerint bár az ACI elsősorban elrettentésre szolgál, jelen körülmények között érdemes megfontolni az alkalmazását. Hozzátette ugyanakkor, reméli, hogy a transzatlanti kapcsolatok ismét a párbeszéden és a baráti viszonyon, nem pedig fenyegetésen és zsaroláson alapulnak majd.

A francia miniszter azt is hozzátette: a következő napokban, hetekben, negyedévekben és években arra fogunk törekedni, hogy határozottan meggyőzzük Scott Bessent amerikai pénzügyminisztert arról, hogy téved, amikor azt állítja, Európa "gyengesége" miatt szükséges az, hogy az Egyesült Államok átvegye az ellenőrzést Grönland felett.

Lescure szerint Európának reformokat kell bevezetnie, hogy fokozza termelékenységét és technológiai fejlettségét annak érdekében, hogy bebizonyítsa, valóban erős.