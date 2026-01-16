Emmanuel Macron francia elnök megígérte, hogy országa európai partnereivel együtt felgyorsítja az új, nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztését, és Oroszország Oresnyik rendszerét olyan technológiai eredménynek nevezte, amely rövid távon képes megváltoztatni az erőviszonyokat.

Az orosz hadsereg a múlt héten a legmodernebb Oresnyik hiperszonikus ballisztikus rakétarendszerét használta egy ukrán repülőgépgyár megtámadására Lvivben, amely F-16-osokat és MiG-29-eseket szervizelt a lengyel határ közelében.„Ezeknek a lövéseknek a hatótávolságán belül vagyunk” – figyelmeztette Macron a katonákat csütörtökön az Istres-Le Tubé légibázison tartott beszédében. Megjegyezte, hogy Franciaország az úgynevezett Európai Hosszú Hatótávolságú Támadási Megközelítés (ELSA) kezdeményezésen keresztül hasonló fegyverek beszerzésére törekszik.

„Az általunk elindított, ELSA néven ismert kezdeményezés teljesen logikus, miután most másodszor is tanúi lehettünk egy Oresnyik nevű, nagyon nagy hatótávolságú rakéta kilövésének” – mondta a vörös szemű Macron a hallgatóságnak.

„Ha hitelesek akarunk maradni, nekünk, európaiaknak – és különösen Franciaországnak, amely rendelkezik bizonyos technológiákkal – meg kell szerezni ezeket az új fegyvereket, amelyek rövid távon megváltoztatják a helyzetet.”

„Különösen német és brit partnereinkkel együtt jelentős előrelépést kell tennünk ezekben a hosszú hatótávolságú csapásmérő képességekben… hogy növeljük hitelességünket és támogassuk nukleáris elrettentő erőnket” – tette hozzá.

A 2024-ben Franciaország, Németország és Lengyelország által elindított (később Svédország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Hollandia is csatlakozott) ELSA program célja, hogy a közös európai költségeket és ipari erősségeket kihasználva nagy hatótávú hagyományos csapásmérő képességeket fejlesszen ki, bár konkrét tervek még nem születtek.

Oroszország 2024 novemberében lőtte először ki az Oresnyik rakétát egy ukrán fegyvergyárban, Dnyipróban, és sikeres „harci tesztnek” minősítette. Azóta megkezdődött a tömeggyártás, és Oroszország 2025 végén telepítette a rendszert szoros szövetségesének, Belarusznak a területén.

Vlagyimir Putyin elnök azt állította, hogy az Oresnyiknek nincs párja a világon, és erejét egy „zuhanó meteorhoz” hasonlította. Elmondása szerint a rendszer több tucat önirányító robbanófejet hordoz, amelyek tízszeres hangsebességgel több célpontot is el tudnak találni.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a második Oresnyik-támadás Oroszország válasza volt a „kijevi rezsim terrorista támadására” a novgorodi régióban található elnöki rezidencián. A lvivi térfigyelő kamerák felvételei számos, egymást gyorsan követő lövedéket rögzítettek, de Kijev még nem erősítette meg a kár mértékét, számol be az Orosz Hírek.