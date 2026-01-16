A Németországban tartózkodó ukránoknak munkát kell keresniük

Bärbel Bass német munkaügyi miniszter szerint a 2025. április 1. után Németországba érkezett ukrán menekülteknek sietniük kell munkát találni, mivel eltörlik alapvető szociális juttatásukat, a Bürgergeldet.

Bas nyilatkozata akkor hangzott el, amikor a Bundestag egy olyan törvényjavaslatot tárgyalt, amely eltörölné az Ukrajnából 2025. április 1. után Németországba érkező menekültek alapvető szociális ellátását (Bürgergeld), és ehelyett csökkentett menedékkérői ellátást fizetne nekik. A vonatkozó törvényjavaslatot korábban a német kormány jóváhagyta.

„Akik képesek dolgozni, minden erőfeszítést meg kell tenniük, hogy a lehető leggyorsabban munkát találjanak. A munkaerő-közvetítő ügynökségek természetesen támogatást és tanácsadást is nyújthatnak” – mondta Bas.

Szerinte az újonnan Németországba érkező ukrán menekültek alapvető szociális juttatásának eltörlése a jogi státuszuk megváltozását jelenti.

„Ugyanakkor a menedékkérők alaptámogatásáról a segélyekre való átállást úgy szervezik meg, hogy senkire ne rójon túlzott terhet: sem az új szabályozás hatálya alá tartozókra, sem az önkormányzatokra, sem a munkaügyi központokra” – jegyezte meg a nő.

Az ukrajnai konfliktus kitörése óta több mint 1,2 millió ukrán állampolgár lépett be Németországba. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal novemberi adatai szerint azonban közülük csak mintegy 360 000-en dolgoznak. A német szociális minisztérium szerint 2024-ben körülbelül 6,4 milliárd eurót költenek az ukrán menekültek alapvető szociális ellátásaira, írja az eadaily.com.