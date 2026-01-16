Lélegeztetőgépen van Ukrajna

Ukrajna ma lélegeztetőgépen van, és Brüsszel azt akarja, hogy ezt a gépet tartósan az európai adófizetők működtessék. A Patriótának adott interjúmban bemutattam, mit is jelent valójában az Ukrajna finanszírozásáról szóló brüsszeli terv – írta Bóka János csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az európai ügyekért felelős miniszter bejegyzésében hangsúlyozta: ma Brüsszelben nincs valódi stratégia arra, hogyan érhet véget ez a háború.

„A döntéshozók sodródnak az eseményekkel, egyre nagyobb pénzügyi terheket vállalnak, és amikor felmerül a kérdés, ki fizeti meg mindezt, a válasz mindig ugyanaz: a tagállamok és az európai emberek. A felelősségről azonban hallgatnak, mert ha őszintén szembenéznének vele, fel kellene tenniük a kérdést, miért tart itt Európa több év és több százmilliárd elköltött euró után” – fogalmazott Bóka János.

Mint kiemelte: az uniós hitel nem varázspénz. „A közös hitelfelvétel a végén mindig a tagállamokat és az európai családokat terheli. Ezt a pénzt valahonnan elő kell teremteni, és a brüsszeli logika pontosan megmutatja, honnan vennék el: a rezsicsökkentésből, a családi kedvezményekből, a nyugdíjakból. Ezek nem elméleti viták, hanem nagyon is valóságos terhek a magyar emberek számára”.

A tárcavezető szerint félrevezető az az állítás, hogy „Ukrajna értünk harcol”. Hozzátette: Európa biztonságát nem lehet kiszervezni egy háborúban álló, nem uniós tagállamnak. „Európának saját védelmi képességeit kellene erősítenie, nem pedig egy megnyerhetetlen konfliktust pénzelnie beláthatatlan ideig”.

„A magyar embereknek tisztán kell látniuk, mi a tét, mire készülnek Brüsszelben, és miért van szükség erős felhatalmazásra ahhoz, hogy ennek ellen tudjunk állni. Ha nem mutatunk erőt, Brüsszel nem fog hátrálni. Ezért indítunk petíciót, ezért kérjük a magyar emberek támogatását. Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzéből finanszírozzák Ukrajna háborúját” – jegyezte meg Bóka János, aki a témáról a Patriótának adott interjút.