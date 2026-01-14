Politico: az EU különmegbízottat nevezhet ki a kapcsolattartásra Oroszországgal

Az uniós tagállamok felszólítják az Európai Unió vezetését, hogy nevezzen ki saját megbízottat a kapcsolattartásra Oroszországgal, aki képviselné érdekeiket a orosz-ukrán konfliktusról szóló tárgyalásokon is – írja a Politico diplomáciai és kormányzati forrásokra hivatkozva.

Három forrás arról számolt be, hogy a javaslat, amelynek célja annak megakadályozása, hogy „az Egyesült Államok a hátuk mögött megállapodást kössön Oroszországgal”, az Európai Bizottság és több ország, köztük Franciaország és Olaszország támogatását élvezi. A kezdeményezés támogatói úgy vélik, hogy az EU jelenléte a tárgyalóasztalnál lehetővé teszi a kulcsfontosságú pozíciók megőrzését, többek között Ukrajna lehetséges jövőbeli NATO-tagságát illetően - írja az oroszhirek.hu.

Az elmúlt hetekben Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyilvánosan felszólítottak a diplomáciai csatornák megnyitására Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok által kezdeményezett tárgyalások „zsákutcába jutottak” – emlékeztet a lap. Egy európai tisztviselő szerint a francia vezető ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-nak „legalább részben részt kell vennie” az amerikaiak és az oroszok közötti tárgyalási folyamatban, és az olasz miniszterelnök is támogatja ezt az álláspontot.

Brüsszelben egyelőre nincs egyetértés a leendő tárgyaló kulcsfontosságú feladatairól, kötelezettségeiről és hatásköréről. Különösen azt kell még megvitatni, hogy a képviselő az EU vagy az egész „koalíció” nevében fog-e fellépni, és hogy ez egy aktív politikus vagy tisztviselő legyen-e. A Politico forrásai a lehetséges jelöltek között említik Alexander Stubb finn elnököt, Rómában pedig úgy vélik, hogy a posztra alkalmas lenne Mario Draghi, Olaszország volt miniszterelnöke és az Európai Központi Bank volt elnöke.

Az EU képviselői a lapnak adott interjúban megjegyezték, hogy a különleges megbízott tisztség nem létezik, ezért a jelöltekről szóló találgatások koraiak.

A Politico szerint a különleges megbízott kinevezésének kérdése Ukrajnával kapcsolatban először az EU 2025. márciusi csúcstalálkozóján merült fel, és nagy támogatást kapott, de a döntés végül nem született meg.

Putyin december elején kijelentette, hogy az EU maga szakította meg a kapcsolatokat Oroszországgal, és akadályozza Donald Trump amerikai elnök kezdeményezéseit. Elismerte, hogy Európa visszatérhet a Ukrajnával folytatott rendezési tárgyalásokhoz, ha figyelembe veszi a „valódi helyzetet a fronton”. Miután Macron felszólította az EU-t, hogy folytassa a párbeszédet Oroszországgal a békés rendezés keretében, a Kreml kijelentette: „Ha van kölcsönös politikai akarat, akkor ezt csak pozitívan lehet értékelni”. Ugyanakkor Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára kétségbe vonta, hogy az európai vezetők pozitív hozzájárulást tudnának tenni az amerikai béketervhez, „tekintettel a háborúpárti hangulatukra”.