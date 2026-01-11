A gazdák nem adják fel

Ír farmerek ezrei vonultak utcára az EU és a MERCOSUR közötti kereskedelmi megállapodás ellen – írta a The Guardian . A tiltakozás lengyel, francia és belga megmozdulásokat követett.

A gazdák szerint a dél-amerikai olcsó áruk lehetetlen helyzetbe fogják hozni az ágazatot. A közép-írországi Atlone-ban traktorokkal demonstráltak, „Nem az EU–MERCOSUR-üzletre” és „Támogassák az ír mezőgazdaságot” feliratú táblákkal.

Hasonló megmozdulásokat tartottak az EU több más tagállamában is. Az ír gazdák szerint az egyezség különösen a marhahúságazatban teremtene tisztességtelen versenyt: a megállapodás kvótát adna a MERCOSUR-országoknak, ami a tiltakozók szerint 99 ezer tonna olcsó dél-amerikai marhahús beáramlását eredményezheti.

Az ír ágazati érdekvédelmi szervezet, az IFA „rendkívül kiábrándító fordulatnak” nevezte a jóváhagyást, és arra szólította fel az európai parlamenti képviselőket, hogy szavazzanak a ratifikáció ellen.

A szabadkereskedelmi egyezséget az EU január 9-én hagyta jóvá; a dokumentum 25 évig készült, 2025-ben pedig módosították, és támogatási keretet is elkülönítettek a gazdák számára, de a tiltakozások több európai országban folytatódnak, az árak várható letörése mellett az egészségügyi kockázatok és a természeti károkozás miatt is.