Macron szerint az amerikai beutazási tilalom „megfélemlítés és kényszerítés”

A francia elnök „megfélemlítésnek és kényszerítésnek” nevezte az öt európai tisztségviselővel, köztük a francia Thierry Breton volt európai uniós biztossal szemben elrendelt amerikai beutazási tilalmat.

„Franciaország elítéli az Egyesült Államok által Thierry Breton és négy másik európai tisztségviselő ellen elrendelt, vízumkorlátozással kapcsolatos intézkedéseket. Ezek az intézkedések egyenértékűek a megfélemlítéssel és a kényszerítéssel, amelynek célja az európai digitális szuverenitás aláásása” - írta Emmanuel Macron az X közösségi portálon, „Az Európai Bizottsággal és európai partnereinkkel együtt folytatjuk a digitális szuverenitásunk védelmét és a szabályozási autonómiánkat” - tette hozzá.

A francia kormány szintén elítélte a tilalmat, Jean-Noël Barrot külügyminiszter pedig az X-en védelmébe vette a DSA-t, az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelkezését, amely - mint mondta - biztosítja, hogy „ami tilos offline, az tilos online is”, és semmilyen módon nem sérti az Egyesült Államokat. „Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket” - szögezte le.

A német kormány szerdán szintén bírálta az online abúzusok ellen küzdő németországi HateAid szervezet két ügyvezető igazgatójára, Anna-Lena von Hodenbergre és Josephine Ballonra elrendelt amerikai vízumtilalmat. Von Hodenberg októberben - a digitális térben tapasztalható erőszak elleni küzdelméért - megkapta a német szövetségi köztársaság érdemrendjét.

„A HateAid a törvénytelen digitális gyűlöletbeszéd áldozatait támogatja. A szervezet jelentősen hozzájárul a személyiségi jogoknak a digitális térben történő védelméhez” - mondta Stefanie Hubig német igazságügy-miniszter. „Bárki, aki ezt cenzúrának nevezi, hamis színben tünteti fel az alkotmányos rendszerünket” - tette hozzá.

Hubig hangsúlyozta, hogy a HateAid támogatja az áldozatokat, de saját maga nem tud véleménynyilvánításokat betiltani. „Nem Washingtonban döntik el, hogy milyen szabályok szerint akarunk élni a digitális térben Németországban és Európában” - mondta a miniszter. A nagy amerikai technológiai cégekre utalva hozzátette: a Washington által hozott intézkedés „rámutat, hogy a civil társadalom elkötelezettsége kellemetlen a befolyásos platformoknak”.

Johann Wadephul német külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az amerikai vízumtilalmat. A DSA-ra utalva Wadephul kijelentette: a törvénykezés biztosítja, hogy ami offline illegális, az online is törvénytelen„.

Spanyolország „partnerek és szövetségesek között elfogadhatatlannak” nevezte az amerikai döntést. ”Egy biztonságos digitális tér, amelyben nincsen illegális tartalom és dezinformáció, Európában a demokrácia alapértéke és mindenki iránti felelősség„ - írta közleményében a spanyol külügyminisztérium.