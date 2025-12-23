Így látják Magyarországot Brüsszelben

A belga Bart De Wever kulcsszerepet játszott abban, hogy az EU végül közös hitelfelvétellel – és nem Oroszország befagyasztott vagyonának felhasználásával – biztosítson 90 milliárd eurós támogatást Ukrajnának, hívta fel rá a figyelmet az Euractiv.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeti ellenállása sem bizonyult leküzdhetetlennek, De Wever szerint a magyar vétót korábban is megkerülték, így most sem volt komoly akadály. A Mandiner cikke kiemeli, hogy Friedrich Merz és Ursula von der Leyen német vezetők hibásan mérték fel a tagállamok támogatását az eredeti javaslat iránt.

„Magyarország szerepe inkább technikai akadálynak tűnt, amelyet sikerült kezelni”

– állapította meg a lap.