Már a tiltakozó gazdák is Putyin emberei
Francia elemzők szerint orosz hátterű álhírportálok és MI-tartalmak fűtik a francia gazdák haragját
A La Tribune française, a Focus Occitanie vagy a Miroir de France nevű oldalak mögött szakértők szerint a Kremlhez köthető Storm-1516 hálózat áll.
Egy amerikai kiberbiztonsági cég adatai alapján csak 2025-ben 141 ilyen, francia nyelvű álportál jött létre. Ezek eleinte ártalmatlan, helyi témákról írnak, majd fokozatosan jelennek meg rajtuk oroszbarát, EU- és NATO-ellenes cikkek. A tartalmak jelentős részét ma már mesterséges intelligenciával állítják elő, ami olcsóvá és tömegesen skálázhatóvá teszi az akciókat.
A riport egyik kulcsmondata szerint a kampány célja nem az, hogy közvetlenül meggyőzze az olvasókat, hanem hogy felerősítse a már létező feszültségeket.
Francia biztonsági források attól tartanak, hogy a 2026-os önkormányzati választások előtt ezek a hálózatok teljes erővel lépnek működésbe. A regionális „álmédiák” helyi témákkal, kitalált, de a vidéki valósághoz illeszkedő szerzői profilokkal próbálják elnyerni az olvasók bizalmát. A szakértők szerint a végső cél az, hogy meggyengítsék a francia társadalmi kohéziót, és belső feszültségekkel kössék le a politikai vezetés figyelmét.