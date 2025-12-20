Orbán Viktor üzenete az EU-csúcs után

A miniszterelnök szerint ez Magyarország és Európa érdeke is.

Orbán Viktor: Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket

Újabb üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi EU-csúcs után. A miniszterelnök leszögezte:

Most először fordult elő az Európai Unió történetében, hogy 24 tagállam közösen háborús kölcsönt nyújtott egy unión kívüli országnak. Ez nem technikai részlet, hanem minőségi fordulat. A kölcsön logikája világos: aki hitelt ad, vissza akarja kapni a pénzét. És ebben az esetben a visszafizetés feltétele nem gazdasági növekedés, nem stabilizáció, hanem katonai győzelem.

A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy a háborús kölcsön szükségszerűen érdekeltté teszi a finanszírozókat a konfliktus folytatásában és eszkalációjában, hiszen a vereség egyben pénzügyi veszteséget is jelentene.

A kormányfő szerint idejétmúlttá vált pusztán erkölcsi, illetve politikai döntésekről beszélni, hiszen most már kemény pénzügyi kényszerek tolják Európát a háború irányába.

„A brüsszeli háborús logika tehát fokozódik. Nem lassul, nem mérséklődik, hanem intézményesül. A kockázat ma nagyobb, mint korábban bármikor, mert a háború folytatásához immár pénzügyi érdek is társul” – fogalmazott.

Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország tudatosan nem lép rá erre a „veszélyekkel teli útra”. „Nem veszünk részt olyan kezdeményezésekben, amelyek a háború elnyújtásában teszik érdekeltté a résztvevőket. Mi nem gyorsítópályát keresünk a háborúba, hanem kijáratot a békéhez – írta meg a Mandiner. Ez nem elszigetelődés, hanem stratégiai józanság. Ez Magyarország és hosszú távon Európa érdeke is” – zárta gondolatait a kormányfő.