Orbán Viktor: Az orosz vagyon kérdése kihívás az összes háború párti elnöknek

Nyugat-Európában, hogy ezért a háborúért egy európai sem fizet, mert majd a végén elvesszük az orosz vagyont és abból mindent ki lehet fizetni. Az orosz vagyon kérdése kihívás az összes háború párti elnöknek - mondta Orbán Viktor.

Tegnap az Európai Tanács szokatlanul kiélezett helyzetben tartott ülést - mondta sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. A miniszterelnök kiemelte, valójában ez egy haditanács volt.

"Azt kell mondanom, hogy a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogy hogyan győzzük le Oroszországot. A maradék 10 százalék cseh, magyar és szlovák volt, ami arról szólt, hogy hogyan legyen béke" - fogalmazott a kormányfő.

Emlékeztetett, az orosz vagyon arról szól, hogy van 210-230 milliárd eurónyi vagyon, amit befagyasztottak, aminek Brüsszelben van a legnagyobb része de van Angliában, Franciaországban és Luxemburgban is. "Ha most a befagyasztott orosz vagyont elvették volna, akkor másnap már azt kellett volna tárgyalnunk, hogy hova tegyük a magyar devizatartalékot, mert nyugat Európában veszélyben van" - hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor kifejtette, van két háborúzó fél és egy harmadik fél, ezek vagyunk mi, elveszi az egyik féltől a pénzt és odaadja a másik félnek. Ez hadüzenet.

Megjegyezte, a közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani, amiben a belga miniszterelnöknek nagy szerepe van, aki egész egyszerűen számolt. Ha ezt a pénzt elveszik az oroszoktól és az oroszok ezt bíróságra viszik és egy perben nyernek, akkor egy belga cég felelt volna, ami belga államcsődhöz vezetett volna. Ettől megmentette a miniszterelnök Belgiumot - húzta alá.

A kormányfő megjegyezte, az a legenda terjedt el Nyugat-Európában, hogy ezért a háborúért egy európai sem fizet, mert majd a végén elvesszük az orosz vagyont és abból mindent ki lehet fizetni. Hozzátette, az orosz vagyon kérdése kihívás az összes háború párti elnöknek.

Orbán Viktor szerint a lényeg, hogy az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott döntései miatt. Ez az a tény, ami a következő hetekben elemi erővel tör majd föl a nyugat-európai politikában, ugyanis mindenkinek haza kell mennie, és be kell mennie a parlamentbe, s el kell magyarázni, hogy miről van szó.

Ott föl fognak állni azok, akik nem háborúpártiak. És jönnek a számok, és ki fog derülni, hogy fizetnek, mint a katonák. Azt hiszem, hogy a háború folytatása szempontjából egy döntő pillanatban voltunk, illetve vagyunk – nyilatkozta a miniszterelnök.

A hitellel kapcsolatban elhangzott: Az Európai Unió kölcsönt ad az ukránoknak, amit az ukránok majd vissza fognak fizetni a tervek szerint. De az ukránok nem tudnak fizetni – mondta Orbán Viktor. Ezért a kölcsönt valakinek vissza kell fizetnie. Ha ez nem Ukrajna lesz, akkor az európai uniós tagállamok.

A tanácskozáson az volt a kérdés, hogy ki az, aki ebben nem hajlandó részt venni? És ez három ország volt Szlovákia, Csehország és Magyarország.

A miniszterelnök megjegyezte: Amikor majd kiderül, hogy az ukránok nem tudnak fizetni, és helyette az Uniónak kell helytállnia, akkor a tagállamoknak kell az ehhez szükséges tőkét is meg kamatot is kifizetni, de mi abban nem fogunk részt venni.

Itt eladósítás zajlik a gyerekek és az unokák jövőjére. "Ebből maradtunk ki" – hangsúlyozta, kiemelve, ezek az emberek, akik most a hadikölcsönről döntöttek, arra a pályára állították az Európai Uniót, hogy le kell győzni Oroszországot. Ez most nem egy politikai kérdés már, nem is geopolitika, ez pénzkérdés. Ha nem győzik le Oroszországot, akkor ezt a pénzt nekik kell kifizetni. Belépett egy olyan körülmény ebbe az egész háborús közegben, ami eddig csak távolról volt jelen, mert eddig is voltak pénzügyi érdekek, de ez most már közvetlenné vált. Tehát innentől kezdve futnak a pénzük után.

Orbán Viktor szerint ez helyezi háborús pályára teszi az egész Európai Uniót. Mint fogalmazott: ami tegnap történt, az egy rendkívül súlyos dolog. Amikor a németek megindították a háborút a második világháborúban, akkor pontosan ugyanezt mondták, mint ahogy tegnap hallottam. Győzni fogunk, és a háború költségeit nem a jóvátételből, hanem a győztes zsákmányból fogjuk majd kielégíteni.

És a hitelt, amit Németország fölvett, mert Németország hitelből finanszírozta a második világháborút, azt majd a győzelem miatt elérhető vagyonból és profitból fogjuk kifizetni. Ugyanazon a pályán vagyunk – tette hozzá. Aláhúzta: Mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy az első világháborúban, amikor megölték a trónörököst, akkor az volt az általános európai hangulat a polgárok között, akik ültek a kávéházak teraszain és kavargatták a kávéjukat, hogy a vezetőink csaknem olyan hülyék, hogy háború vigyék Európát. De igen, olyanok, bele is vitték – húzta alá a kormányfő.

Megjegyezte, az a helyzet, hogy a beletántorgás a háborúba lépésről lépésre egy ismert európai történet.

Magyarország kimarad a hadikölcsönből

Orbán Viktor leszögezte, kimaradtunk ebből a befagyasztott vagyonügyből, és kimaradtunk a hadikölcsönből.

És miután meggyőződésem, hogy az európaiak a háború ösvényén haladnak, és le akarják győzni Oroszországot, ott folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ne tudjanak maguk mellé rántani bennünket. Ez a feladat. Ehhez egy elképesztő politikai teljesítményre lesz szükségünk – magyarázta a miniszterelnök. Ez a történelmi kihívás, ami előtt állunk, a legnagyobb politikai feladvány, amit meg kell oldani – húzta alá.