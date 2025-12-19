Európai Unió
Nagy pofont kapott Ursula von der Leyen
A megállapodás ellen csütörtökön közel tízezer gazda tüntetett Brüsszelben, mert úgy vélik, hogy mindez tönkreteszi az európai mezőgazdaságot.
A gazdák határozott fellépésének is oka lehet a halasztás, mert az összefogásuk nyomást gyakorolhatott az Európai Tanácsra. Franciaország eleve késleltetni szerette volna a szerződést, mert a francia mezőgazdaságnak szerintük nem tesz jót a megállapodás, miközben a német autóiparnak igen.
A napokban viszont az eddig támogató olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni is átállt a franciák oldalára. Ez, és az Európai Parlament szavazása, amelyben további biztosítékokat követeltek, elég volt a megállapodás elnapolásához.