2025. december 19., péntek

Előd

EUR 389.99 Ft
USD 332.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Nagy pofont kapott Ursula von der Leyen 

MH
 2025. december 19. péntek. 8:04
Megosztás

Ursula von der Leyen a Politico szerint bejelentette, hogy januárra halasztják az EU-Mercosur-megállapodás elfogadását. Az Európai Bizottság eredetileg a megállapodást ezen a héten el akarta fogadtatni, hogy szombaton Brazíliába már alá lehessen írni.

Nagy pofont kapott Ursula von der Leyen 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP/Sebastien Bozon

A megállapodás ellen csütörtökön közel tízezer gazda tüntetett Brüsszelben, mert úgy vélik, hogy mindez tönkreteszi az európai mezőgazdaságot.

A gazdák határozott fellépésének is oka lehet a halasztás, mert az összefogásuk nyomást gyakorolhatott az Európai Tanácsra. Franciaország eleve késleltetni szerette volna a szerződést, mert a francia mezőgazdaságnak szerintük nem tesz jót a megállapodás, miközben a német autóiparnak igen.

A napokban viszont az eddig támogató olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni is átállt a franciák oldalára. Ez, és az Európai Parlament szavazása, amelyben további biztosítékokat követeltek, elég volt a megállapodás elnapolásához.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink