Európai Unió
Ursula sajátságos demokráciája
„Senki sem hagyja el az EU-csúcsot, amíg nem találunk pénzt Kijevnek”
Szerinte az EU-tagállamoknak december 18-ig kell dönteniük Ukrajna további finanszírozásáról: az EU költségvetéséből, vagy egy „jóvátételi kölcsön” révén, befagyasztott orosz vagyon felhasználásával.
„Ma megoldást kell találnunk. Nem hagyjuk el az Európai Tanácsot anélkül, hogy megoldást találnánk Ukrajna finanszírozására a következő két évben” — mondta.
Von der Leyen azt is megjegyezte, hogy a csúcstalálkozón „intenzív megbeszélések” folynak arról, hogy a két lehetőség közül melyiket alkalmazzák. Hozzátette, hogy prioritásnak tekinti Kijev 2026-2027-es pénzügyi támogatásának biztosítását.
December 18-19-én Brüsszelben EU-csúcstalálkozót tartanak. A fő téma az Ukrajnának nyújtandó katonai és egyéb segélyek finanszírozása. Egyes uniós országok azonban ellenzik az Európai Bizottság javaslatát, amely a 2022 óta befagyasztott orosz vagyon elkobzására irányulna, tartva egy ilyen lépés következményeitől, tájékoztat az eadaily.com.