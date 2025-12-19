Senki sem hagyhatja el az EU-csúcsot, amíg Ukrajna finanszírozásának kérdése nem rendeződik. Ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be ma, december 18-án.

Szerinte az EU-tagállamoknak december 18-ig kell dönteniük Ukrajna további finanszírozásáról: az EU költségvetéséből, vagy egy „jóvátételi kölcsön” révén, befagyasztott orosz vagyon felhasználásával.

„Ma megoldást kell találnunk. Nem hagyjuk el az Európai Tanácsot anélkül, hogy megoldást találnánk Ukrajna finanszírozására a következő két évben” — mondta.

Von der Leyen azt is megjegyezte, hogy a csúcstalálkozón „intenzív megbeszélések” folynak arról, hogy a két lehetőség közül melyiket alkalmazzák. Hozzátette, hogy prioritásnak tekinti Kijev 2026-2027-es pénzügyi támogatásának biztosítását.

December 18-19-én Brüsszelben EU-csúcstalálkozót tartanak. A fő téma az Ukrajnának nyújtandó katonai és egyéb segélyek finanszírozása. Egyes uniós országok azonban ellenzik az Európai Bizottság javaslatát, amely a 2022 óta befagyasztott orosz vagyon elkobzására irányulna, tartva egy ilyen lépés következményeitől, tájékoztat az eadaily.com.