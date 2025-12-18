Brüsszel az elképzelhetetlent is megvalósította

A ma Brüsszelben ülésező Európai Tanácsban hatalmas vita alakulhat ki Ukrajna ügyében. Az ülést megelőző képekből kiderült, hogy a máskor Magyarországgal nem feltétlenül szimpatizáló belga miniszterelnök, Bart De Wever Orbán Viktort cserkészte be. Az érdekes helyzetről több szakértőt is megkérdeztünk. Erdélyi Rezső Krisztián arra hívta fel a figyelmet, hogy Belgium számára létkérdés, hogy Orbán Viktor mellé álljon ebben az ügyben.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság mindenképpen szeretné elérni, hogy Ukrajna költségvetési hiányának pótlására felhasználhassák a befagyasztott orosz állami vagyont. A „kártérítési hitel” néven ismert javaslat a brüsszeli Euroclearnél tartott euró százmilliárdokat mozgósítaná, amit azonban a belgák nagyon nem szeretnének.

Korábban elképzelhetetlen volt, hogy a belga miniszterelnök Orbán Viktor társaságát keresse, sőt – ahogy általában a liberális országok vezetői tették – inkább távolságot tartott a magyar miniszterelnöktől. Bart De Wever most azonban nagyon is rászorul Orbán Viktor segítségére.

– Elég abba belegondolni – függetlenül attól, hogy Magyarországról nézve Belgium egy elképesztően liberális ország –, hogy ha a belgákat most ebbe a tervbe belenyomják, akkor nagyon sok ország, mint például az olaj monarchiák, vagy az közép-ázsiai olajból meggazdagodott több erős ember, nem bocsátaná meg. Ezeknek az országoknak a pénzét a belga bankrendszer örökre elfelejtheti. Ők úgy fogják látni, ha az oroszok pénzével ezt megtehetik, akkor mi a garancia arra, hogy velük ugyanez, egy adott pillanatban nem történhet meg. Belgiumnak egy nagyon fontos bevételi forrása származik a bankrendszeréből, amely alapvetően rendülne meg egy ilyen döntést követően. A másik ok, hogy nyilván a belgák is büszkék a saját államiságukra, és ők sem akarják azt, hogy az alapvető szuverenitást érintő kérdésekben az Európai Unió döntsön helyettük – fogalmazott lapunknak nyilatkozva Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a belgák hazánkhoz hasonlóan lojálisak az Európai Unióhoz, de a bizottság, illetve annak elnöke ezt a lojalitást nem először teszi kockára.

Ráadásul Bart De Wevert kettős présbe került, hiszen nemrég parlamenti döntés született arról, hogy az orosz pénzek kisajátításához nem járulhat hozzá.

– Borzasztóan nagy csapdába került Bart De Wever, mert egyrészt szorítják az Európai Unió felől, előbb udvaroltak neki, majd fenyegetni kezdték, hogy Magyarország sorsára juthat; másrészt viszont saját országa arra akarja rászorítani, hogy ne bólintson rá erre a tervre, hanem álljon ki Belgium érdeke mellett. Fogalmazhatunk úgy, hogy Belgium most ízelítőt kapott abból, amit mi magyarok hosszabb ideje megélünk, hogy milyen az Európai Unió satuja.

Más szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy Bart De Wever megpróbál Orbán Viktor mögé bújni, hogy kevésbé ő legyen a kereszttűzben, hiszen a magyar miniszterelnököt már régen ebbe a szerepbe kényszerítették, róla lepereg, ha rosszfiúnak nézik. Ha a magyar miniszterelnök, illetve a patrióták viszik el a balhét, akkor az ő helyzete könnyebbé válhat, amit alkalomadtán viszonozna.