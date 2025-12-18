2025. december 18., csütörtök

 2025. december 18. csütörtök. 8:12
Ellepték a traktorok a belga főváros, Brüsszel utcáit, miután az Európai Unió figyelmen kívül hagyja követeléseiket, és hátrányos helyzetbe hozza őket.

A gazdák átveszik a hatalmat Brüsszelben
Az európai gazdaszervezetek nem csak nyilatkozatok szintjén fogtak össze, készek a közös kiállásra is
Fotó: Hans Lucas via AFP/Estelle Ruiz

Soha nem látott káoszra készülnek a belga fővárosban, miután csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. A tiltakozáson nagy számban magyar gazdák is egyetértenek, mert úgy érzik, hogy a tervezett változások ellehetetlenítik őket.

Nagy István agrárminiszter szerint nemet kell mondani az EU–Mercosur-egyezményre, mert ez a megállapodás

  • tönkretenné az európai gazdák versenyképességét,
  • ellehetetlenítené az agráriumot,
  • és veszélybe sodorná Európa élelmezésbiztonságát.

Felidézte: a minap 57 magyar civil- és agrárszervezet fordult nyílt levélben a kormányhoz, valamint az európai parlamenti képviselőkhöz azt kérve, hogy a megállapodást jelenlegi formájában ne fogadják el. A Mercosur-egyezmény következtében ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanának be az Európai Unióba, így Magyarországra is kifogásolható minőségű agrártermékek.

A becslések szerint 10 000 gazdálkodó érkezik a tüntetésre az unió 27 tagállamából.

„Mindenkinek azt mondtuk, hogy viselkedjen jól” – mondta Peter Meedendorp, az európai fiatal gazdák CEJA csoportjának vezetője. „De talán az észak-franciaországi csoport – ők radikálisabbak – nem tudjuk megmondani, mit fognak tenni.”

A kereskedelmi megállapodások mellett komoly veszélyt jelent a gazdákra a következő uniós költségvetés, továbbá az állattartási feltételek, illetve a zöldszabályozás miatt is tiltakoznak.

A következő uniós költségvetésben a mezőgazdasági kifizetések védelmétől kezdve a növényvédőszer-szabályok átdolgozásán át a kereskedelmi megállapodások lassításáig Brüsszel azt mondja, próbálkozik. A gazdák szerint azonban ezek az intézkedések az európai mezőgazdaságot veszélyeztetik.

