Európai Unió
A gazdák átveszik a hatalmat Brüsszelben
Soha nem látott káoszra készülnek a belga fővárosban, miután csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. A tiltakozáson nagy számban magyar gazdák is egyetértenek, mert úgy érzik, hogy a tervezett változások ellehetetlenítik őket.
Nagy István agrárminiszter szerint nemet kell mondani az EU–Mercosur-egyezményre, mert ez a megállapodás
- tönkretenné az európai gazdák versenyképességét,
- ellehetetlenítené az agráriumot,
- és veszélybe sodorná Európa élelmezésbiztonságát.
Felidézte: a minap 57 magyar civil- és agrárszervezet fordult nyílt levélben a kormányhoz, valamint az európai parlamenti képviselőkhöz azt kérve, hogy a megállapodást jelenlegi formájában ne fogadják el. A Mercosur-egyezmény következtében ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanának be az Európai Unióba, így Magyarországra is kifogásolható minőségű agrártermékek.
A becslések szerint 10 000 gazdálkodó érkezik a tüntetésre az unió 27 tagállamából.
„Mindenkinek azt mondtuk, hogy viselkedjen jól” – mondta Peter Meedendorp, az európai fiatal gazdák CEJA csoportjának vezetője. „De talán az észak-franciaországi csoport – ők radikálisabbak – nem tudjuk megmondani, mit fognak tenni.”
A kereskedelmi megállapodások mellett komoly veszélyt jelent a gazdákra a következő uniós költségvetés, továbbá az állattartási feltételek, illetve a zöldszabályozás miatt is tiltakoznak.
A következő uniós költségvetésben a mezőgazdasági kifizetések védelmétől kezdve a növényvédőszer-szabályok átdolgozásán át a kereskedelmi megállapodások lassításáig Brüsszel azt mondja, próbálkozik. A gazdák szerint azonban ezek az intézkedések az európai mezőgazdaságot veszélyeztetik.