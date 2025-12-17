Nyílt jogsértés történt az EU-csúcson?

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az Európai Unió nagyon veszélyes ösvényre lépett azzal, hogy megkerülte az egyhangúságot a befagyasztott orosz vagyonról szóló, eddig félévente egyhangú döntést igénylő határozatoknál.

A kormányfő Brüsszelben szerdán újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: a tagállamokat kikerülték, „aláaknázták” az eljárást, és egyhangúság helyett többségi döntéshez folyamodtak, ami „történelmi hiba”.

A miniszterelnök szerint nyílt jogsértés történt, mivel az alapszerződés egy olyan cikkére hivatkoztak, amelynek nincs köze a kialakult helyzethez, és egy ilyen jogi álláspont bíróság előtt nem védhető. Hozzátette: egyre több területen – így az orosz vagyon és a közös hitelfelvétel ügyében is – felmerül a konszenzus elhagyása, ami súlyos következményekkel járhat, mert precedenst teremt a tagállamok megkerülésére.

Orbán Viktor aláhúzta: nyílt hadüzenettel érne fel, ha az Európai Unió az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna finanszírozására használná fel. Úgy fogalmazott: két, egymással háborúban álló ország esetében az egyik fél több mint 200 milliárd eurós vagyonának lefoglalása, majd annak átadása a másik hadviselő félnek egy harmadik szereplő részéről a háborúba való közvetlen belépést jelentené.

„Mi azt javasoljuk, hogy az egész stratégiát, ezt az elhibázott uniós stratégiát és háborút támogató stratégiát tegyük félre, csináljunk egy hátraarcot, jöjjünk ki ebből a zsákutcából, és kezdjünk egy békepolitikát” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: „Ezt úgy lehet a legkönnyebben tenni, hogy beállunk az Egyesült Államok elnöke mögé, és azt mondjuk, hogy most egyetlen dolgunk van, hogy sikerhez segítsük hozzá az Egyesült Államok elnökét, hogy megteremtsük a békét”.