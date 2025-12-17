Európa-szerte újjáéledt az antiszemita erőszakos fellépés

Nagy veszélyt jelent az Európa-szerte újjáéledő antiszemita erőszakos fellépés, amelyet 1945 óta az európai kontinensen nem tapasztaltunk – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Az emlékezés virágai az ausztráliai Bondi Beachen, a terrortámadás helyszínén

Bakondi György szerint az elmúlt tíz évben Európa-szerte „bőséges tapasztalatokat szerezhettünk” a terrorcselekményekből, de Ausztrália hosszú ideig távol maradt ezektől, mert szigorú bevándorláspolitikát követett.

A kontinensen később új kormány alakult, amely jelentősen liberalizálta a bevándorlás lehetőségét – tette hozzá.

A főtanácsadó elmondta, hogy az európai terrorcselekmények esetében tipikusak a késes és a gázolásos támadások. Felidézte, hogy nemrég öt muszlim fiatalt vettek őrizetbe Bajorországban, akik kamionnak akartak gázolásos merényletet elkövetni, a karácsonyi vásárok pedig erődítménynek néznek ki.

Ausztráliában az eddigi nyomozás azt derítette ki, hogy az iszlám államhoz tartozó és lőfegyverekkel, robbanóanyagokkal jól felszerelt elkövetők hajtották végre ezt a „szörnyű bűncselekményt” – mondta.

Hozzátette: az elkövetők megfelelő kiképzést kaptak, vagyis szervezett, az iszlám államhoz köthető bűnelkövetés történt, aminek kell, hogy legyenek biztonsági következményei.

A biztonsági protokollokon túl az ausztrál kormánynak a határbiztonságot, a migrációkezelést, a biztonságpolitikát érintő következtetéseket is le kell vonnia, ami megváltoztatja a migrációt kezelő eddigi liberális megközelítést – magyarázta.

Bakondi György kifejtette: Európa központi apparátusa hosszú időn keresztül azt mondta, hogy „magas minőségű emberek érkeznek, ők termelik meg a nyugdíjunkat”, de sokan nem értik Magyarországon, hogy ha ennyire előnyös az illegális migráció, akkor a migráns kvóták szerinti elosztására miért van szükség, miért nem maradhatnak ott, ahová „szerencsésen megérkeztek”.

Hangsúlyozta: egészen bizonyos, hogy más ideológiai, politikai megfontolás áll a háttérben.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, hogy a magyar határra visszatelepültek az embercsempész bandák, akik között gyakoriak az összetűzések. Idén több mint 12 300 határsértőt fogtak el – ismertette.

Bakondi György arra a hírre, miszerint a kormány beperli az Európai Bíróságot a Magyarországot elmarasztaló döntése miatt, azt mondta, hogy az Európai Bíróság számos alapelvet megsértett, indoklási kötelezettségét nem teljesítette, és sokszorosan magasabb büntetést szabott ki, mint amit az Európai Bizottság javasolt.

A kormány nem a jogerős bírósági határozat megsemmisítését kéri, hanem a szabálytalanságok miatt bekövetkezett károk megtérítését igényli – szögezte le.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy 1945 óta Európában se a politikában, se a közbeszédben nem volt elfogadott, hogy valaki antiszemita kijelentéseket tegyen. Ez megváltozott, Európa nagyvárosaiban százezres tömegtüntetések voltak – fogalmazott.

Felidézte, hogy Magyarország az antifákat tiltólistára helyezte és ugyanezt kezdeményezte az Európai Unióban, de nem tapasztaltak „lelkesedést”.

Meglátása szerint az európai politikai elit részéről ez egy végiggondolatlan, meglepő fordulat, amit „egy távolabbi politikai cél, a föderális Európa létrehozása érdekében, annak erőltetése érdekében mindenáron meg akarnak tenni”.

Bakondi György azt mondta, bízik abban, hogy a magyar emberek nagy többsége továbbra is azt a józan politikát fogja támogatni, aminek köszönhetően Magyarországon nem kell olyan súlyos és direkt fenyegetésekkel szembenézni, mint amiket Európa-szerte látni.