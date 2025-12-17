Brüsszel lezárja a gázcsapot Moszkva felé

Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén megszavazta szerdán, hogy az Európai Unió (EU) 2026 elejétől fokozatosan teljes tilalmat vezessen be mind a cseppfolyósított földgáz (LNG), mind a vezetékes gáz Oroszországból történő behozatalára.

Az 500 szavazattal, 120 ellenében és 32 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály azt hivatott megakadályozni, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát a tagországokkal szemben, és ezzel veszélyeztesse az EU energiabiztonságát.

A rendelet 2026 elején lép hatályba. Ezt követően tilos lesz behozni Oroszországból cseppfolyósított földgázt, 2027. szeptember 30-ig pedig teljesen meg kell szüntetni a vezetékes gáz importját. A tilalmat megsértő piaci szereplőkkel szemben a tagállamok által alkalmazható szankciókat is megszabja a jogszabály.

Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra: 2026 elején javaslatot terjeszt elő annak érdekében, hogy az orosz energiahordozókra vonatkozó teljes és tényleges tilalom a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2027 végéig életbe léphessen.

Ahhoz, hogy a szabályokat ne lehessen megkerülni, és bezáruljanak a kiskapuk, a gazdasági szereplőknek behozatal vagy tárolás előtt szigorúbb szabályok szerint kell nyilatkozniuk a vámhatóságoknak, részletesebb bizonyítékokkal szolgálva a gáz kitermelésének helyéről. Az EP szerint a jogszabály megalkotását az indokolta, hogy Oroszország csaknem két évtizede módszeresen politikai fegyverként használja a gázszolgáltatásától való függőséget az uniós gazdaság meggyengítésére.

Az orosz energia behozatalának betiltására irányuló rendeletjavaslatnak, „ennek a brüsszeli diktátumnak” a teljesítése Magyarország részéről kivitelezhetetlen – szögezték le. Az előírt korlátozások végrehajtásával Magyarország biztonságos, elegendő mértékű kőolajjal és földgázzal való ellátása ellehetetlenülne. A magyar családok rezsiszámlái háromszorosukra emelkednének, és jelentős mértékű üzemanyagár-emelkedés is bekövetkezne – hívták fel a figyelmet.

„Kiállunk hazánk biztonságos energiaellátása mellett, és nem engedünk a rezsicsökkentésből. A csata a csütörtöki uniós csúcstalálkozón és az Európai Bíróságon folytatódik” – fogalmazott Gyürk András fideszes EP-képviselő a Fidesz EP-delegációjának közleménye szerint.