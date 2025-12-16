Európai Unió
Von der Leyen bukásának megvan a pontos dátuma?
El is árulta
Erőfeszítése sikerrel járt, és Von der Leyen bemutatta, melyen körülmények teljesülése esetén fogja támogatni a békét. A kritériumok közt azonban nem egy olyan van, amiben nem értenek egyet a tagállamok, ezért könnyen a Bizottság elnökének távozásához vezethet, ha kitart mellettük. A Mestertervben átnéztük, mik ezek a követelések.
A Uniós csúcson komoly vita várható a Von der Leyen által javasolt békefeltételről, melyek az ukrán hadsereg méretétől kezdve kiterjednek gazdasági és politikai szempontokra is. Ezek közül a legelső, hogy Ukrajna 2027-ig csatlakozik az Unióhoz.
Mráz Ágoston Sámuel meglátása szerint ezek a követelések az európai elit elvárásai, és nincsenek összhangban a valósággal. A Nézőpont Intézet vezetője úgy véli, hogy bár Európai elmondja mit szeretne elérni, de a realitást nézve nincs befolyása ezekre a folyamtokra.
„Lassítani tudják, akadályozni próbálják, Zelenszkijnek láthatóan napi szinten adják a javaslatokat, hogy mit találjon ki, hogy két hétig még el tudja húzni a békekötést” - mondta az elemző.
Mráz humorosan arra is utalt, hogy Von der Leyen anno úgy nyilatkozott, hogy ciklusa végéig meg kell történnie az ukrán uniós csatlakozásnak, magyarán 2027-ben akár távozhat is, írja a Mandiner.