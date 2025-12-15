2025. december 15., hétfő

Sürgősségi léghidat indított az EU

Humanitárius segítség érkezik Dárfúrba

Sürgősségi légihidat indított az Európai Unió humanitárius segélyek eljuttatására a szudáni Dárfúr térségébe, ahol a fegyveres konfliktus következtében tömeges atrocitások, éhínség és lakossági elvándorlás sújtja a civil lakosságot – közölte hétfőn az Európai Bizottság.

Sürgősségi léghidat indított az EU
Dárfúr térségében el-Fáser az utolsó nagyváros, amelyet a szudáni hadsereg még ellenőrzése alatt tart
Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint nyolc repülőjárat szállít életmentő segélyszállítmányokat a régióba. Az első járat pénteken, december 12-én mintegy 100 tonna humanitárius segélyt juttatott célba az EU humanitárius raktárkészleteiből és partnerszervezetek felajánlásaiból.

A humanitárius helyzet Dárfúrban – amely az egyik legnehezebben elérhető térség a segélyszervezetek számára – jelentősen romlott azt követően, hogy október végén az észak-dárfúri el-Fáser tartományi főváros a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadószervezet ellenőrzése alá került. A város elvesztése a közlés szerint súlyos eszkalációt jelentett az amúgy is katasztrofális helyzetben, és tovább korlátozta a humanitárius segítségnyújtás lehetőségeit. A menekülni kényszerült civilek beszámolói szerint a térségben széles körben megsértik a nemzetközi humanitárius jogot.

A légihíd keretében egyebek között menedékhelyek kialakításához szükséges felszereléseket, ivóvízellátási, higiéniai és egészségügyi eszközöket szállítanak a rászorulók számára. A művelet összértéke 3,5 millió euró, amelyet az EU humanitárius segélyalapjából finanszíroznak.

Az Európai Unió idén eddig több mint 270 millió euró humanitárius támogatást nyújtott Szudánnak, ezzel az egyik legnagyobb hozzájárulója a nemzetközi segélyezési erőfeszítéseknek, és ez egyben az EU eddigi legnagyobb humanitárius művelete Afrikában – közölték.

