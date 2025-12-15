Fehéroroszországra is súlyos EU-s szankciók várnak

Az európai uniós tagállamok elleni hibrid tevékenységekre is kiterjesztette az EU a fehéroroszországi belső elnyomáshoz és a minszki vezetés által Oroszországnak, az Ukrajna elleni háborúhoz nyújtott támogatásához kapcsolódó korlátozó intézkedések hatályát – közölte hétfőn az Európai Unió Tanácsa.

Az uniós tagországok kormányait képviselő tanács új feltételeket vezetett be azon személyek, szervezetek és testületek listázására, akik, illetve amelyek a Fehéroroszországhoz köthető intézkedésekből vagy politikából hasznot húznak, azokban részt vesznek vagy elősegítik azokat, illetve aláássák vagy fenyegetik a demokráciát, a jogállamiságot, a stabilitást és a biztonságot az Európai Unióban és tagállamaiban.

Az új feltételek lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozó intézkedéseket vezessen be azokkal szemben, akik információmanipulációt és beavatkozást terveznek, irányítanak, támogatnak vagy elősegítenek. Az EU ezentúl szankcionálni fogja azokat, akik az EU és tagállamainak demokratikus intézményeit, gazdasági tevékenységét vagy közérdekű szolgáltatásainak működését megpróbálják aláásni. A szankciós rezsim a továbbiakban magában foglalja a létfontosságú infrastruktúra elleni támadást – annak megrongálását vagy megsemmisítését –, valamint az olyan széles körű vagy rendszerszintű intézkedéseket, amelyek az ilyen infrastruktúra megzavarását célozzák.

A vagyonbefagyasztással és uniós beutazási tilalommal járó korlátozó intézkedések jelenleg 46 szervezetre és 310 emberre, köztük Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökre és fiára, Viktar Lukasenka nemzetbiztonsági tanácsadóra, a minszki vezetés kulcsfontosságú szereplőire, a hatalomhoz közeli üzletemberekre és gazdasági szereplőkre terjednek ki. Az uniós állampolgároknak és szervezeteknek tilos pénzeszközöket bocsátaniuk a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére. A természetes személyekre emellett beutazási tilalom vonatkozik.

Az Európai Unió 2020 augusztusa óta büntetőintézkedések sorozatát vezette be a fehéroroszországi belső elnyomásért és emberi jogi visszaélésekért felelősökkel szemben, valamint az Ukrajna elleni orosz háború támogatása miatt. Ezekkel az a célja, hogy jelezze: „ára van az emberi jogok megsértésének és a háború támogatásának”. Fehéroroszországra továbbra is célzott gazdasági szankciók vonatkoznak, egyebek között a pénzügyi ágazatra, a kereskedelemre, a kettős felhasználású, azaz katonai és polgári tevékenységre is alkalmas termékekre és technológiákra, a távközlésre, valamint az energiára.

A brüsszeli közleményben emlékezettek arra is, hogy Litvánia 2025. január 1-je óta légterének egyre gyakoribb megsértését jelzi. Az észlelések drónokról és meteorológiai léggömbök megjelenéséről szólnak. A Fehéroroszországból elindított léggömbök akár 50 kilogramm terhet is képesek szállítani 8-15 kilométer magasságban, óránként 100-200 kilométeres sebességgel, ami – mint kiemelték – súlyos biztonsági kockázatot jelent, elsősorban a polgári légi közlekedés számára.

„Fehéroroszország célja egy EU-tagállam destabilizálása, valamint az európaiak megfélemlítése a polgári közlekedést érő közvetlen fenyegetések révén” – fogalmaztak közleményükben az uniós külügyi tanács tagjai, majd hozzátették: a léggömbök használata egy szélesebb körű, célzott hibrid kampány keretében zajlik más tevékenységek mellett, melyek az államilag támogatott migránscsempészetet is magukban foglalják.