Európai Unió
Fico hivatalos levélben üzent hadat Brüsszelnek
Blokkolja az ukrán katonai segélyt
A szlovák kormányfő levelében egyértelművé tette: blokkolni fog minden olyan uniós javaslatot, amely az úgynevezett helyreállítási hitelt katonai célokra fordítaná. Fico álláspontja szerint az EU eddigi stratégiája hibás és hatástalan volt.
Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása […] a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson – fogalmazott a levélben, hozzátéve, hogy tiszteletben tartja más tagállamok szuverenitását, de Szlovákia nem kíván részt venni a fegyvervásárlások finanszírozásában - írta meg a Világgazdaság.
Trumpra és a korrupcióra hivatkozik
Fico döntését saját „békeorientált politikájával” és Donald Trump amerikai elnök kezdeményezéseivel indokolta. Szerinte a befagyasztott orosz vagyon katonai célú felhasználása veszélyeztetné az amerikai béketerveket, mivel Washington ezeket az forrásokat Ukrajna háború utáni újjáépítésére szánná.
A szlovák miniszterelnök bírálta Kijevet is, „mindenki által ismert” korrupciós botrányokra hivatkozva, valamint sérelmezte a gáztranzit leállítását, amely szerinte károkat okozott Szlovákiának. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy országa továbbra is szolidáris humanitárius téren, emlékeztetve a közel 200 ezer befogadott menekültre és az infrastrukturális fejlesztésekre.
Közben Brüsszelben szigorítanak
A Fico-levél időzítése nem véletlen: az uniós tagállamok képviselői nemrég rendkívüli hatáskört adtak az Európai Bizottságnak az orosz vagyon befagyasztására, megkerülve a félévenkénti egyhangú hosszabbítási kötelezettséget.
A döntést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter veszélyes precedensnek nevezte, amely ellentétes az uniós szerződésekkel és gyengíti a döntéshozatal legitimitását. A magyar álláspont szerint a lépés kisiklatja a béketárgyalások lehetőségét a szomszédságban.