Brüsszelben veszélyes játék zajlik: az unió jogállami elveit félretéve az orosz vagyon elvételéről beszélnek, miközben az európai embereket azzal hitegetik, hogy a háborúnak nem lesz ára számukra - írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a valóság ezzel szemben az, hogy hitelekkel terhelik meg nemcsak a jelent, hanem a jövő generációit is.

„Ez zsákutca, amelynek következményeit Európa polgárai fizetik meg. A magyar emberek ezt pontosan értik. Mohácson is azért gyűlt össze ismét a háborúellenes közösség, mert látjuk: Brüsszel a háború árát az emberekkel fizettetné meg - a Tisza Párt pedig ehhez asszisztál, támogatva a háborús és migrációs döntéseket” - fogalmazott a miniszter.

A politikus kiemelte: ők viszont nemet mondanak a háborúra, és ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország sorsáról ne Brüsszelben, hanem itthon döntsünk.