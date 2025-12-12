Orbán Viktor: Brüsszel ma átlépi a Rubicont

Orbán Viktor élesen bírálta a csütörtökön induló uniós szavazást közösségi oldalán, amely szerinte felszámolja a jogállamiságot az EU-ban. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a brüsszeli döntéshozók „átlépik a Rubicont”, amikor eltörlik az egyhangúság követelményét az orosz vagyonok ügyében. Hozzátette: Magyarország tiltakozik, és mindent megtesz a jogszerűség helyreállításáért.

Orbán Viktor szerint „a brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont”, miután délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely – mint írta – „jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak”. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a befagyasztott orosz vagyon ügyében eddig félévente és egyhangúlag döntöttek az uniós tagállamok, ám ezt a követelményt most „egy tolvonással” szüntetik meg.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság”, mert a brüsszeli vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Kiemelte: „az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot”.

A miniszterelnök szerint mindez azt szolgálja, hogy Brüsszel folytathassa „a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában”, ráadásul fényes nappal, alig egy héttel az Európai Tanács ülése előtt. Mint írta, ezzel „a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és – fogalmazása szerint – „mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében”.