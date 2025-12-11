Ursula von der Leyenék megfenyegették Belgiumot

Az Európai Unió évtizedek óta nem látott belső válság felé sodródik. Belgium egyedüli ellenállóként blokkolja az Ukrajnának szánt, befagyasztott orosz vagyonra épülő gigahitelt. Ursula von der Leyen a jövő heti csúcsa előtt mindent megtesz, hogy meggyőzze Belgiumot a támogatásról. Brüsszelben már azzal fenyegetik Bart De Wever belga kormányfőt, hogy ha továbbra is vétóval él, az országát úgy kezelhetik, mint Magyarországot és háttérbe szorulhat az uniós döntéshozatalban.

Nő a feszültség az Európai Unióban. Ukrajna finanszírozása közelgő csődhelyzet miatt sürgős megoldást igényel, a tagállamok között azonban egyre mélyülő törésvonalak nehezítik a döntéshozatalt. A következő napokban a brüsszeli diplomaták mindent megtesznek azért, hogy meggyőzzék Belgium miniszterelnökét, Bart De Wevert, hogy támogassa a 210 milliárd eurós ukrán hitelkerethez szükséges új uniós mechanizmust, amelyet a befagyasztott orosz vagyonnal fedeznének – írja a Politicora kivatkozva a Világgazdaság.



De Wever hónapok óta blokkolja a tervet, mivel attól tart, hogy Belgiumra hárulna a felelősség, ha az orosz vagyon feloldása után Moszkva visszakövetelné a pénzt. Az érintett eszközök túlnyomó többségét a brüsszeli Euroclear kezeli, éppen ezért a belga kormány további garanciákat, pénzügyi védőhálót és jogi biztosítékokat követel.

Ukrajna jövőre 71,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe. Ha az EU nem lép, Kijev áprilistól kénytelen lehet leállítani számos állami kiadást.

Éppen ezért az uniós nagykövetek ezen a héten három rendkívüli ülést is tartanak, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni a brüsszeli javaslatról, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával biztosítana hosszú távú hitelkeretet Ukrajnának.

Brüsszel azzal fenyegeti Belgiumot, hogyha továbbra is ellenáll, akkor könnyen a közösített Magyarország sorsára juthat

Egy uniós diplomata szerint ha Belgium továbbra is megakadályozza az ukrán hiteltervet, Brüsszel úgy tekinthet rá, mint egy „új Orbán Viktorra”, és ugyanazokat az eszközöket alkalmazhatja ellene.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

Belgium véleményét figyelmen kívül hagynák az uniós tárgyalásokon,

jelentéktelen pozícióba kerülne a költségvetési vitákban,

diplomatái és miniszterei kevésbé kapnának szót,

kérései háttérbe szorulnának a brüsszeli döntéshozatalban.

Azaz, ha Belgium nem működik együtt, elveszítheti az uniós befolyását.

Az Európai Bizottság elnökének az első terve egy közös uniós hitelfelvétel volt, ezt azonban Magyarország már elutasította pénteken.

Így Brüsszelnek új megoldást kellett keresnie. Ez pedig az, hogy önkéntesen, csak néhány tagállam finanszírozná Ukrajnát. A németek, a skandinávok és a baltiak lehetnek hajlandók erre.

Ez azonban komoly veszélyeket rejt magában, mivel a szolidaritás felborulása az EU egyik legnagyobb vívmányát rombolná le – mutatott rá a Politico.

Egy diplomata figyelmeztetett, hogy ha egyes országok most nem segítenek, később más területeken sem számíthatnak támogatásra – például bankmentő csomagoknál vagy válsághelyzetekben.

A tárgyalások feszült légkörben zajlanak, és az EU számára a tét óriási: Ukrajna támogatása nélkül identitásválságba kerülhet, Belgium elszigetelődése azonban újabb törésvonalat nyithat az uniós egységen.

A politika lap szerint a csúcstalálkozó előtt egy héttel csak egyvalami biztos, mégpedig az, ha Brüsszel nem talál megoldást, nemcsak Ukrajna, hanem maga az Európai Unió is veszélyes bizonytalanságba sodródik.