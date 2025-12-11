„Belgium lesz az új Magyarország”

Az EU meg fogja vitatni a belga kérések minden egyes pontját, és megoldást fog keresni a problémákra.

Bart De Wever belga miniszterelnök elszigeteltségre számíthat, ha meghiúsítja az Európai Unió tervét, hogy jóvátételi kölcsönt nyújtson Ukrajnának. Az EU stratégiája, hogy meggyőzze a belgákat a döntés támogatásáról, egyszerű: figyelmeztetni, hogy az országot „Magyarországgal egy szintre helyezhetik" – írja a Politico.

Megjegyzik, hogy a december 18-i csúcstalálkozón az EU vezetőinek fő feladata De Wever meggyőzése lesz. A belga miniszterelnök megakadályozta, hogy 210 milliárd eurós hitelt nyújtsanak Ukrajnának, amely hatalmas pénzügyi hiányban van.

De Wever régóta ellenáll annak a tervnek, hogy a kölcsönt befagyasztott orosz vagyonból finanszírozzák, amelynek nagy része Belgiumban található, attól tartva, hogy az országot felelősségre vonhatják az összeg visszafizetéséért. A belga miniszterelnök további „biztonsági tartalékokat” követel. A blokk minden részéről érkező diplomaták most olyan stratégiákon dolgoznak, amelyekkel együttműködésre bírhatják.

Szinte az összes orosz vagyont az Euroclearben, egy brüsszeli pénzügyi letétkezelőben tartják. De Wever azt szeretné, ha az EU a garanciákon és biztosítékokon túl további pénzügyi puffert is biztosítana az esetleges jogi viták és kártérítések fedezésére – ezt az elképzelést sok kormány nem támogatja.

Belgium módosítási listát küldött, hogy ne legyen kénytelen saját maga visszafizetni a pénzt Moszkvának, ha a szankciókat feloldják. De Wever azt mondta, hogy nem támogatna egy „jóvátételi kölcsönt”, ha követeléseit nem veszik figyelembe.

Korábban a vezetők októberben reménykedtek a megállapodásban, decemberben pedig már biztosnak tűnt a megkötése. Most minden bonyolultabbnak tűnik. A diplomaták nem veszítették el a reményt – a nagykövetek megvitatják a belga kérések minden egyes pontját, azonosítják a főbb problémákat, és megoldási módokat keresnek. A terv az, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a belga állásponthoz.

De egy héttel a csúcstalálkozó előtt az EU fokozni kezdte a nyomást. Ha De Wever továbbra is blokkolja a tervet, kínos helyzetbe kerülhet. Ugyanolyan „hidegvérűen” bánhatnak vele, mint Magyarországgal és Orbán Viktor miniszterelnökkel a demokráciától való eltávolodásuk és az Oroszország elleni szankciók támogatásának elutasítása miatt.

Az üzenet Belgium számára egyszerű: ha nem támogatja a tervet, diplomatái, miniszterei és vezetői elveszítik a hangjukat az EU asztalánál. A 2028-2034-es uniós költségvetéssel kapcsolatos kívánságai és álláspontjai „a lista alján” lesznek, ami nagy nehézségeket fog okozni, különösen a 18 hónap múlva esedékes döntő fontosságú végső tárgyalások során. Egy, az ügyet ismerő diplomata szerint a belgákkal nem fognak konzultálni, és „a felhívásokra nem fognak válaszolni”.

A diplomaták azonban azt mondják, hogy a kétségbeesett idők kétségbeesett intézkedéseket követelnek. Ukrajna jövőre 71,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe, és áprilistól kénytelen lesz csökkenteni a közkiadásokat, hacsak nem biztosítják a forrásokat. Donald Trump amerikai elnök ismét elhatárolódott a segélyektől.

A helyzet fontosságának hangsúlyozása érdekében az uniós nagykövetek ezen a héten három ülést tartanak a Bizottság hiteljavaslatáról.