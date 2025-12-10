Európai Unió
Az Európai Parlament ismét színt vallott
Nem engedi, hogy plenáris vita legyen a korábbi főképviselőt érintő korrupciós botrányról
Gál Kinga közölte: „csakúgy, mint legutóbb” az ukrán korrupciós botrány esetében is történt, most sem engedik, hogy a Federica Mogherinit, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a belgiumi Bruggében található Európa Kollégium (College of Europe) azóta lemondott rektorát érintő korrupciós ügyben, valamint arról, hogy Brüsszel által finanszírozott „civil szervezetek” együttműködtek a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel, egyáltalán vita legyen.
„Szőnyeg alá akarják söpörni ezeket a számukra kényes ügyeket. Ez elfogadhatatlan” – fogalmazott.
Az európai embereknek joguk van tudni az igazságot a brüsszeli korrupciós ügyekről és arról, hogy az uniós forrásokat milyen politikai vagy ideológiai érdekek mentén használják fel – jelentette ki. Az lenne a legkevesebb, hogy az Európai Parlament nyílt vitát folytasson ezekről, ha a baloldal nem akadályozná meg ezt politikai okokból – tette hozzá bejegyzésében Gál Kinga.