Az Európai Parlament ismét színt vallott

Az Európai Parlament balliberális-néppárti többsége a Házbizottság ülésén ismét színt vallott: nem támogatta a Patrióták kezdeményezését, hogy az EP jövő heti plenáris ülésének napirendjére kerüljön egyebek mellett a korábbi külügyi főképviselőt érintő korrupciós botrány – közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében szerdán.

Gál Kinga közölte: „csakúgy, mint legutóbb” az ukrán korrupciós botrány esetében is történt, most sem engedik, hogy a Federica Mogherinit, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a belgiumi Bruggében található Európa Kollégium (College of Europe) azóta lemondott rektorát érintő korrupciós ügyben, valamint arról, hogy Brüsszel által finanszírozott „civil szervezetek” együttműködtek a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezettel, egyáltalán vita legyen.

„Szőnyeg alá akarják söpörni ezeket a számukra kényes ügyeket. Ez elfogadhatatlan” – fogalmazott.

Az európai embereknek joguk van tudni az igazságot a brüsszeli korrupciós ügyekről és arról, hogy az uniós forrásokat milyen politikai vagy ideológiai érdekek mentén használják fel – jelentette ki. Az lenne a legkevesebb, hogy az Európai Parlament nyílt vitát folytasson ezekről, ha a baloldal nem akadályozná meg ezt politikai okokból – tette hozzá bejegyzésében Gál Kinga.