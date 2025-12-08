Európai Unió
Kiderült, melyik három tagállam fizetné a legtöbbet Ukrajnának
Újabb brüsszeli terv látott napvilágot
Az eredetileg a Politico birtokába jutott dokumentumok szerint a brüsszeli testület a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján osztaná szét a terheket a tagállamok között.
A hitel célja az ukrán gazdaság stabilizálása lenne a 2026–2027-es időszakban. A tervezet értelmében a tagállamoknak egyénileg kellene garanciát vállalniuk a hitelkeret biztosításához. A kiszivárgott számok alapján a legnagyobb tétet Németországnak kellene letennie az asztalra, ugyanis Berlintől mintegy 51,3 milliárd eurós garanciavállalást várnak.
Franciaországra 34 milliárd, Olaszországra pedig 25,1 milliárd euró hárulna – írták.