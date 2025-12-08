2025. december 8., hétfő

Macron követeli, hogy Kína fektessen be Európában

A kontinens a versengő Kína és a protekcionista Egyesült Államok közé szorult – mondta

 2025. december 8. hétfő. 13:19
Az európai ipar „élet-halál harcban áll” – jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök, miután visszatért pekingi hivatalos látogatásáról.

Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Ludovic Marin

A kontinens a versengő Kína és a protekcionista Egyesült Államok közé szorult – mondta.

„A kínaiaknak azt kellene tenniük Európában, amit az európaiak tettek 25 évvel ezelőtt, amikor Kínába fektettek be” – mondta.

Emlékeztetőül, az EU kereskedelmi hiánya Kínával szemben 2024-ben 306 milliárd euró volt. Az európai export összesen 213 milliárd eurót, míg az import 519 milliárd eurót tett ki. Macron korábban európai szankciókkal fenyegette meg Kínát, írja az eadaily.com.

