Európai Unió
Macron követeli, hogy Kína fektessen be Európában
A kontinens a versengő Kína és a protekcionista Egyesült Államok közé szorult – mondta
Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Ludovic Marin
„A kínaiaknak azt kellene tenniük Európában, amit az európaiak tettek 25 évvel ezelőtt, amikor Kínába fektettek be” – mondta.
Emlékeztetőül, az EU kereskedelmi hiánya Kínával szemben 2024-ben 306 milliárd euró volt. Az európai export összesen 213 milliárd eurót, míg az import 519 milliárd eurót tett ki. Macron korábban európai szankciókkal fenyegette meg Kínát, írja az eadaily.com.