Az Európai Unió vezető diplomatái kezdenek pánikba esni
Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója ezt a véleményt az X közösségi médiában fejtette ki. Bejegyzése Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter egyik publikációjára adott válaszként született.
„Oldjuk meg az EU által teremtett problémákat: az ellenőrizetlen migrációt, a növekvő bűnözést, az ipar leépülését, a magas energiaárakat, a gyorsuló gazdasági hanyatlást és a széles körű cenzúrát. Európa jobbat érdemel. Tegyük újra naggyá Európát” – írta Dmitrijev.
Sikorski korábban közzétett egy közvélemény-kutatást a közösségi médiában, amelyben azt kérdezte, hogy az Európai Uniónak újra naggyá kellene tennie Európát. A bejegyzésben a lengyel miniszter azzal vádolta Kirill Dmitrijevet és Elon Musk amerikai vállalkozót, hogy állítólag Európa megosztására és kizsákmányolására törekszenek.
Kirill Dmitrijev korábban megköszönte az európai diplomácia vezetőjének, Kaja Kallasnak, hogy megmutatta a világnak az európai bürokraták valódi arcát, írja az eadaily.com.