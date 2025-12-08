2025. december 8., hétfő

Előd

EUR 382.60 Ft
USD 328.41 Ft

Az Európai Unió vezető diplomatái kezdenek pánikba esni

Kirill Dmitrijev korábban megköszönte Kaja Kallasnak, hogy megmutatta a világnak az európai bürokraták valódi arcát

MH
 2025. december 8. hétfő. 12:31
Az Európai Unió vezető diplomatái kezdenek pánikba esni, mivel az egész EU-projekt egyre mélyebb válságba süllyed a növekvő problémák miatt.

Kirill Dmitrijev korábban megköszönte az európai diplomácia vezetőjének, Kaja Kallasnak (képünkön), hogy megmutatta a világnak az európai bürokraták valódi arcát
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezérigazgatója ezt a véleményt az X közösségi médiában fejtette ki. Bejegyzése Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter egyik publikációjára adott válaszként született.

„Oldjuk meg az EU által teremtett problémákat: az ellenőrizetlen migrációt, a növekvő bűnözést, az ipar leépülését, a magas energiaárakat, a gyorsuló gazdasági hanyatlást és a széles körű cenzúrát. Európa jobbat érdemel. Tegyük újra naggyá Európát” – írta Dmitrijev.

Sikorski korábban közzétett egy közvélemény-kutatást a közösségi médiában, amelyben azt kérdezte, hogy az Európai Uniónak újra naggyá kellene tennie Európát. A bejegyzésben a lengyel miniszter azzal vádolta Kirill Dmitrijevet és Elon Musk amerikai vállalkozót, hogy állítólag Európa megosztására és kizsákmányolására törekszenek.

Kirill Dmitrijev korábban megköszönte az európai diplomácia vezetőjének, Kaja Kallasnak, hogy megmutatta a világnak az európai bürokraták valódi arcát, írja az eadaily.com.

