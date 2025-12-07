Az Európai Uniót is maga alá gyűri a korrupció?

A jelek szerint Ukrajna után az Európai Uniót is utoléri a korrupciós cunami. Sokak szerint a háttérben Amerika lehet és ez egy újabb eszköz az USA kezében, amivel szeretnék, hogy Zelenszkij minél hamarabb beleegyezzen a békébe.

Kedden bombaként robbant a hír, hogy a College of Europe rektorát, Federica Mogherinit, rendőri őrizetbe vették, miután az Európai Ügyészség vizsgálatot indított EU-alapokkal kapcsolatos lehetséges csalás miatt.

Brüsszel feszült helyzetben van. Az Európai Külügyi Szolgálat (EAD) manipulált pályázatai körüli korrupciós botrány egyre inkább az európai negyed számos intézményét is felemészti. Miközben olyan korábbi magas rangú tisztviselőket vettek őrizetbe, mint Federica Mogherini (az Európai Bizottság volt alelnöke), egy másik személy egyre inkább a figyelem középpontjába kerül: Kaja Kallas, az Európai Bizottság jelenlegi alelnöke.

A vizsgálati időszak még azelőtt történt, hogy Kallas átvette volna posztját az EU külügyi ügynökségének élén, de ez nem enyhíti a tetteivel kapcsolatos kérdéseket, amelyekre most magyarázatot kell adnia. Végül is az EAD, amelyet Kallas körülbelül egy éve vezetett, az egyik legkevésbé átláthatóan szervezett uniós szervnek számít. És most, amikor több uniós intézmény homlokzata is repedezett, a válságra adott válasza felhívja magára a figyelmet.

Sonkuti Bálint a Magyar Hírlapnak elmondta, egy korszakváltás szemtanúi vagyunk, és mi sem bizonyítja jobban a drasztikusan átalakuló nemzetközi környezetet, mint az, hogy évtizedes-évszázados szövetségek bomlanak fel, és újak alakulnak. A biztonságpolitikai szakértő kiemelte, ebben a környezetben a véletlen, mint fogalom, megszűnt létezni, és a kirobbanó nemzetközi vagy akár nemzeti botrányok mögött célszerű mindig valamilyen beavatkozást külső vagy belső szereplőt feltételezni, aki a szándékai és érdekei szerint igyekszik befolyásolni az eseményeket. Ezek értelmében egyáltalán nem meglepő, hogy az amerikai kormányzat által elutasított Kaja Kallas és az általa vezetett Európai Külügyi Szolgála ellen korrupciós vádak fogalmazódtak meg. Különösen annak a fényében, ha hozzátesszük, hogy az Egyesült Államok frissen kijött nemzetbiztonsági stratégiájában globális partnernek nevezi meg Oroszországot, és egyre inkább saját környékére, az úgynevezett nyugati féltekére kíván fókuszálni. A szakértő megjegyezte, ebben a környezetben az élesen orosz ellenes, mondjuk ki a russzofób, azaz oroszgyűlölő európai álláspont kifejezetten útjában van az amerikai érdekeknek.

„A pontokat pedig innentől kezdve elég egyszerű összekötni” - fogalmazott Somkuti Bálint.