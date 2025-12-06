Európai Unió
Továbbra is az Egyesült Államok Európa legfontosabb szövetségese
„Mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, össze kell tartanunk” - fogalmazott Kallas a katari fővárosban rendezett fórumon, Donald Trump amerikai elnök kormányzatának nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájáról beszélve. Hozzátette: bár vannak olyan ügyek, amelyekben nem értenek egyet, „az alapelvek még mindig megvannak”.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.
Kallas most azt mondta, a bírálatok közül többen van igazság.
„Ha például Európára tekintünk, azt látjuk, hogy alábecsüli az erejét Oroszországgal szemben. (...) Magabiztosabbnak kell lennünk” - jelentette ki.
Az ukrajnai háborúról szólva az uniós főképviselő intett attól, hogy a tárgyalások során Ukrajnát kényszerhelyzetbe hozzák. „Ha az agressziót megjutalmazzák, megismétlődik (...) mindenhol a világban” - vélekedett.