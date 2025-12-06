2025. december 7., vasárnap

Előd

Továbbra is az Egyesült Államok Európa legfontosabb szövetségese

MH/ MTI
 2025. december 6. szombat. 22:21
Továbbra is az Egyesült Államok az Európai Unió legfőbb szövetségese - szögezte le Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szombaton Dohában, ugyanakkor úgy vélte, Európának magabiztosabbnak kellene lennie.

Továbbra is az Egyesült Államok Európa legfontosabb szövetségese
Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy Ukrajnát nem lehet kényszerhelyzetbe hozni
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

„Mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, össze kell tartanunk” - fogalmazott Kallas a katari fővárosban rendezett fórumon, Donald Trump amerikai elnök kormányzatának nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájáról beszélve. Hozzátette: bár vannak olyan ügyek, amelyekben nem értenek egyet, „az alapelvek még mindig megvannak”.

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.

Kallas most azt mondta, a bírálatok közül többen van igazság.

„Ha például Európára tekintünk, azt látjuk, hogy alábecsüli az erejét Oroszországgal szemben. (...) Magabiztosabbnak kell lennünk” - jelentette ki.

Az ukrajnai háborúról szólva az uniós főképviselő intett attól, hogy a tárgyalások során Ukrajnát kényszerhelyzetbe hozzák. „Ha az agressziót megjutalmazzák, megismétlődik (...) mindenhol a világban” - vélekedett.

