Kiléptek az EU-ból? – Tömegesen vitték ki a termelést Európából

Nem térnek vissza az unióba

 2025. december 5. péntek. 8:19
Brüsszelben szeretnek arról beszélni, hogy az LNG-szállítások és Norvégia pótolták az orosz gázszállítások visszaesését. Arról viszont nem szívesen beszélnek, hogy ennél is nagyobb szerepet játszott a fogyasztás visszaesése a magas árak miatt. Az elveszett kereslet nagy része soha nem fog visszatérni az EU-ba – jelentette ki a francia energiai óriás, a TotalEnergies vezetője, Patrick Pouyanné, írta az EAdaily.

„A 2021 és 2025 közötti időszakban Európában évente bekövetkező gázkereslet-csökkenés mintegy 60%-a valószínűleg soha nem áll helyre” – mondta Pouyanné.

Becslése szerint ez összesen mintegy 50 milliárd köbméter fogyasztásnak felel meg.

„A nagy energiaigényű iparágak – az acélipar, a vegyipar és más ágazatok – az EU-n kívülre települtek” – tette hozzá a TotalEnergies vezetője, magyarázva, hogy a magas gázárak jelentős keresletcsökkenést okoztak. Pouyanné nem hiszi, hogy még az árak stabilizálódása is visszahozná ezeket a vállalatokat Európába.

Mint arról korábban beszámoltak, az EU már túljutott az energiaválság csúcsán, és a gáz ára jelenleg 350–400 dollár körül mozog a tőzsdén. Ez azonban így is kétszerese a válság előtti öt év átlagárainak.

