Kiléptek az EU-ból? – Tömegesen vitték ki a termelést Európából
Nem térnek vissza az unióba
„A 2021 és 2025 közötti időszakban Európában évente bekövetkező gázkereslet-csökkenés mintegy 60%-a valószínűleg soha nem áll helyre” – mondta Pouyanné.
Becslése szerint ez összesen mintegy 50 milliárd köbméter fogyasztásnak felel meg.
„A nagy energiaigényű iparágak – az acélipar, a vegyipar és más ágazatok – az EU-n kívülre települtek” – tette hozzá a TotalEnergies vezetője, magyarázva, hogy a magas gázárak jelentős keresletcsökkenést okoztak. Pouyanné nem hiszi, hogy még az árak stabilizálódása is visszahozná ezeket a vállalatokat Európába.
Mint arról korábban beszámoltak, az EU már túljutott az energiaválság csúcsán, és a gáz ára jelenleg 350–400 dollár körül mozog a tőzsdén. Ez azonban így is kétszerese a válság előtti öt év átlagárainak.