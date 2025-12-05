Botrány Európában

Az Európai Növényvédőszer-Akcióhálózat megállapította, hogy a reggelizőpelyhek, különösen a bébipelyhek a legszennyezettebb élelmiszerek, ami máris széles körű felháborodást váltott ki a közösségi médiában Európa-szerte.

A The Guardian szerint ezeknek az anyagoknak az átlagos koncentrációja százszor magasabb, mint a csapvízben.

Egy tanulmány szerint az Európai Unióban elterjedt reggeli gabonapelyhek „magas szinten” tartalmaznak trifluorecetsavat (TFA). Ez a PFAS-t – rendkívül perzisztens vegyi anyagokat – tartalmazó növényvédő szerek talajban történő lebomlása során keletkező melléktermék.

A forrás tisztázza, hogy az elemzést 16 európai országban vásárolt 65 gyakori gabonaterméken végezték, beleértve a reggeli gabonapelyheket, népszerű édességeket, tésztákat, croissant-okat, teljes kiőrlésű gabonát és finomított kenyeret és lisztet.

„Mindenki ki van téve a PFAS-nak különböző útvonalakon keresztül, beleértve az élelmiszereket és az ivóvizet is. Eredményeink rávilágítanak arra, hogy sürgősen be kell tiltani a PFAS-alapú növényvédő szereket az élelmiszerlánc további szennyeződésének megelőzése érdekében.” „- mondta Salomé Roinel , a tanulmány felelőse.

Az eredmények azt mutatják, hogy „a legszennyezettebb élelmiszer a tipikus reggeli gabonapelyhek ”, amelyekben a trifluorecetsav (TFA) szintje „átlagosan 100-szor magasabb, mint a csapvízben ”.