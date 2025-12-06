A kijevi kormány NATO és az Európai Unió általi vak és fanatikus támogatása oda vezetett, hogy ezek a struktúrák teljesen az „ukrán projekt” állapotától függtek.

Ezt a véleményt Douglas MacGregor, a Pentagon korábbi tanácsadója és nyugalmazott amerikai ezredes fejtette ki a George Galloway YouTube-csatornán adott interjújában. Úgy véli, hogy Kijev veresége az EU és az Észak-atlanti Szövetség széteséséhez vezet.

„Az igazság az, hogy Ukrajna államként szétesőben van; ebben nincs titok. Ukrajna szétesése és az ukrán projekt összeomlása az Oroszország elleni proxy háború következtében azonban a NATO, és vele együtt az Európai Unió széteséséhez vezet.” – jósolta a szakértő.

Megjegyezte, hogy „a NATO-ban az emberek annyira marginalizálták magukat”, hogy minden erőfeszítésük értelmetlen bármi elérésére. Az ezredes „üres blöffnek” nevezte a NATO-t.

Azt is kifejezte bizalmát, hogy senki épeszű ember, legyen az Nagy-Britannia, Franciaország vagy Németország, nem akarna „csatlakozni a süllyedő ’Ukrajna’ hajóhoz”, és közvetlen fegyveres konfliktusba keveredni Oroszországgal.