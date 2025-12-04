2025. december 7., vasárnap

Von der Leyen úgy tesz, mintha meg sem hallaná az ellenérveket

Történelmi szinten is példátlan

 2025. december 4. csütörtök. 9:32
Az EU továbbra sem adta fel a befagyasztott orosz készpénzállomány felhasználására vonatkozó terveit az ügyben érintett Belgium tiltakozása ellenére is. A külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy felhasználják a pénzt, míg Belgiumot magára hagyják a kockázatokkal. Von der Leyen viszont úgy tesz, mintha meg sem hallaná az ellenérveket.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Az EU azt javasolja, hogy Ukrajna következő két évre szóló finanszírozási igényének kétharmadát – azaz 90 milliárd eurót – az EU fedezze, a fennmaradó részt pedig a nemzetközi partnerek. Ursula von der Leyen szerdán Brüsszelben mutatta be az EU tervét, amelynek célja Ukrajna két évre szóló finanszírozása és „erőpozícióba hozása” az Oroszországgal folytatott tárgyalásokon – írta a The Guardian.

Az Európai Bizottság elnökének javaslata két lehetőséget tartalmaz, amelyek célja Ukrajna 2026-os és 2027-es finanszírozási igényének kétharmadának fedezése: hitel felvétele vagy az Európában befagyasztott orosz vagyon felhasználása, derül ki a hirado.hu összeállításából.

E pénzösszegek nagy része Belgiumban található.

A Le Figaro által idézett Von der Leyen viszont most azzal érvel, hogy „növelnünk kell a Putyin agressziójával szemben viselt háború költségeit, és ez a javaslat megadja nekünk az eszközöket” . Az Európai Bizottság elnöke így fokozná a Kremlre gyakorolt nyomást.

A tervvel egyet nem értő Belgium folyamatos ellenállására reagálva Von der Leyen szerdán elmondta, hogy a bizottság nagyon figyelmesen meghallgatta az ország aggályait, és szinte mindet figyelembe vette.

Brüsszel a legkevésbé sem látja így. Mint azt a hirado.hu korábban megírta, október 23-án az EU csúcstalálkozóján „teljesen őrültnek” és történelmi szinten is példátlannak nevezte

Bart De Wever belga kormányfő a Belgiumban nyugvó, befagyasztott orosz vagyon elkobzásával kapcsolatos uniós terveket.

Von der Leyen képzelt világa

Miközben az Európai Bizottság elnöke azt állítja, figyelembe vette a belgák álláspontját, a The Guardian megjegyzi: egészen másra utalnak a belga politikusok reakciói. „Nem tűnik úgy, hogy Belgium – a brüsszeli székhelyű Euroclear rendelkezik Oroszország befagyasztott vagyonának legnagyobb részével – közelebb állna az ötlet elfogadásához” – írja a brit lap.

Maxime Prévot belga külügyminiszter szerda reggel a NATO miniszteri találkozóra érkezve kijelentette: „Az Európai Bizottság által ma előterjesztett szöveg nem foglalkozik kielégítő módon aggályainkkal.

Elfogadhatatlan, hogy felhasználják a pénzt, és minket magunkra hagyjanak a kockázatokkal” – mondta. Prévot szerint Belgiumnak erős garanciákra és fedezetre van szüksége a javaslatból fakadó összes kockázat ellen, hogy megváltoztassa álláspontját. „Bármely tagállam ugyanezt kérné” – mondta.

Szerinte az EU-nak inkább „a piacokról kellene felvennie a szükséges összeget, mert ez megbízható és jól bevált lehetőség, előre jelezhető paraméterekkel”– idézi a The Guardian.

