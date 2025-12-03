Európai Unió
Rutte az ukrán hadsereg megerősítése érdekében kampányol
A NATO-főtitkár a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését” sürgette
A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból.
„Biztosítanunk kell, hogy amíg a tárgyalások zajlanak, Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a harc folytatásához, az oroszok elleni küzdelemhez és az ellenálláshoz” – fogalmazott.
Rutte az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését” sürgette, amelyek közül az elfogó vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy ezek „létfontosságúak az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra biztonságának megőrzése érdekében”.
A NATO-főtitkár a Kremlben kedden kezdődött, az ukrajnai rendezésről szóló amerikai-orosz tárgyalásokkal kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok elnöke – megtörve a jeget – elindította a békefolyamatot. „Csak az Egyesült Államok volt képes erre Trump elnök vezetésével” – jelentette ki.
Hangsúlyozta: a békefolyamat immár zajlik, és remélhetőleg eredményekhez vezet. Ha a folyamat túl sokáig tart, vagy mégsem vezet eredményre, akkor biztosítani kell, hogy Oroszország megértse: Ukrajna támogatása folytatódni fog, valamint annak szavatolása, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködésében megvalósuló szankciók a lehető legnagyobb hatást gyakoroljanak az orosz gazdaságra.
„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott a NATO-főtitkár.