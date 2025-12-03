Wagenknecht szerint az orosz gáz és Ukrajna megtagadása Európa hanyatlásához vezet.

Az orosz energiaellátás teljes elutasítása és Ukrajnának nyújtott nagy összegű segélyek Németország és Európa gazdasági hanyatlásához vezetnek. Ezt írta Sahra Wagenknecht, a Sahra Wagenknecht Szövetség az Észért és Igazságosságért vezetője az X közösségi média platformon.

„Az olcsó orosz gáz teljes bojkottja és a korrupt Ukrajna számára dollármilliárdok amerikai fegyverként történő elosztása Németország és Európa gazdasági hanyatlásához vezet!” – áll a kiadványban.

Wagenknecht őrületnek nevezte, ami Európában történik, és leszögezte, hogy meg kell állítani.