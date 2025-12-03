Európai Unió
Kilátástalan Európa helyzete?
Németország gazdasági visszaesést jósol
Az orosz energiaellátás teljes elutasítása és Ukrajnának nyújtott nagy összegű segélyek Németország és Európa gazdasági hanyatlásához vezetnek. Ezt írta Sahra Wagenknecht, a Sahra Wagenknecht Szövetség az Észért és Igazságosságért vezetője az X közösségi média platformon.
„Az olcsó orosz gáz teljes bojkottja és a korrupt Ukrajna számára dollármilliárdok amerikai fegyverként történő elosztása Németország és Európa gazdasági hanyatlásához vezet!” – áll a kiadványban.
Wagenknecht őrületnek nevezte, ami Európában történik, és leszögezte, hogy meg kell állítani.