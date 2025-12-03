2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Európai Unió

Kilátástalan Európa helyzete?

Németország gazdasági visszaesést jósol

MH
 2025. december 3. szerda. 20:28
Megosztás

Wagenknecht szerint az orosz gáz és Ukrajna megtagadása Európa hanyatlásához vezet.

Kilátástalan Európa helyzete?
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Frank Molter

Az orosz energiaellátás teljes elutasítása és Ukrajnának nyújtott nagy összegű segélyek Németország és Európa gazdasági hanyatlásához vezetnek. Ezt írta Sahra Wagenknecht, a Sahra Wagenknecht Szövetség az Észért és Igazságosságért vezetője az X közösségi média platformon.

„Az olcsó orosz gáz teljes bojkottja és a korrupt Ukrajna számára dollármilliárdok amerikai fegyverként történő elosztása Németország és Európa gazdasági hanyatlásához vezet!” – áll a kiadványban.

Wagenknecht őrületnek nevezte, ami Európában történik, és leszögezte, hogy meg kell állítani.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink