A fogyatékossággal élők társadalmi bevonása és a fogyatékosságügyi munka az év minden napján kiemelt feladat, nem csupán ünnepi üzenet – jelentette ki Szekeres Pál, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a fogyatékossággal élők világnapján szerdán.

„Célunk, hogy a fogyatékossággal élők valós igényei és tapasztalatai következetesen megjelenjenek a brüsszeli döntéshozatalban” – jelentette ki Szekeres Pál az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja minden nap azon dolgozik, hogy az EP-n belül és kívül is hatékony, valós segítséget nyújtó döntések szülessenek, a brüsszeli testület ne szakadjon el a mindennapi valóságtól – mondta.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a fogyatékossággal élő embereknek olyan lehetőségeket teremtsünk, hogy teljes értékű tagjaivá váljanak a társadalomnak. Ennek megvalósításában a fogyatékossággal élő politikusaink is évtizedek óta segítik a munkánkat az Európai Parlamentben és a magyar Országgyűlésben is” – fogalmazott.

A politikus elmondta, Magyarországon az elmúlt években soha nem látott mértékű fejlesztések indultak el a korai fejlesztéstől az akadálymentesítésen át a sport és kultúra területéig. Ennek eredménye, hogy uniós átlag feletti a foglalkoztatási rátájuk is az országban – emelte ki.

„Kiemelten fontos számunkra, hogy a fogyatékosságügyi politika ne csak szociális kérdésként jelenjen meg, hanem a társadalmi innováció, a technológiai fejlődés és az inkluzív oktatás egyik motorjaként is. Ezért támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek elősegítik az okostechnológiák hozzáférhetőségét, a speciális oktatási igényű gyermekek esélyeinek javítását, valamint a közszolgáltatások olyan fejlesztését, amely minden állampolgár számára egyformán elérhetővé teszi a közéletben való részvételt” – fogalmazott.

A Fidesz-KDNP képviselőcsoport minden olyan uniós kezdeményezést támogat, amely a fogyatékossággal élők hozzáférhetőségét javítja, erősíti a munkaerőpiaci részvételt és segíti a független életvitel feltételeinek bővítését – jelentette ki.

„Politikánk célja változatlan: olyan országot és olyan Európát építeni, ahol a fogyatékossággal élő emberek teljes értékű tagjai a közösségnek, és ahol jogaikból nem engednek” – tette hozzá Szekeres Pál.