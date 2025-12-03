Európai Unió
A humanitárius segítségnyújtás nem válhat a baloldal ideológiai játszóterévé
Nem kulturális átalakító program, nem „ideológiai export” és nem társadalmi kísérlet
Közösségi oldalára feltöltött üzenetében Hölvényi György arról tájékoztattatott, hogy az Európai Parlament fejlesztési bizottsága (DEVE) kedden szavazott a humanitárius segítségnyújtásról szóló jelentésről.
„Miközben a cél valóban fontos lenne, a végső szöveget az európai baloldal saját ideológiai elképzelései alá rendelte, így a dokumentum már nem arról szólt, amiről kellene: a rászorulók támogatásáról és a hatékony segítségnyújtásról. A jelentést ezért nem tudtuk támogatni” - fogalmazott.
A baloldali és liberális képviselők olyan politikai témákat erőltettek a szövegbe, köztük szexuális jogokat és LMBTQ-kérdéseket, amelyek nem részei a humanitárius rendszernek, és nincsenek kapcsolatban azzal, amikor emberek túléléséről van szó - hívta fel a figyelmet a kereszténydemokrata politikus.
A humanitárius segítségnyújtás nem kulturális átalakító program, nem „ideológiai export” és nem társadalmi kísérlet. Ennek figyelmen kívül hagyása az EU saját hitelességét veszélyezteti a világban - jelentette ki.
„Továbbra is azt képviseljük, hogy a humanitárius tevékenység maradjon az, aminek lennie kell: ideológiamentes, emberséges és szakmai alapú segítség” - tette hozzá bejegyzésében Hölvényi György.