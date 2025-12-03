2025. december 7., vasárnap

A humanitárius segítségnyújtás nem válhat a baloldal ideológiai játszóterévé

Nem kulturális átalakító program, nem „ideológiai export” és nem társadalmi kísérlet

MH/ MTI
 2025. december 3. szerda. 4:43
A humanitárius segítségnyújtás nem válhat a baloldal ideológiai játszóterévé - jelentette ki Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője kedden.

A humanitárius segítségnyújtás nem válhat a baloldal ideológiai játszóterévé
Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője
Fotó: Facebook/Hölvényi György

Közösségi oldalára feltöltött üzenetében Hölvényi György arról tájékoztattatott, hogy az Európai Parlament fejlesztési bizottsága (DEVE) kedden szavazott a humanitárius segítségnyújtásról szóló jelentésről.

„Miközben a cél valóban fontos lenne, a végső szöveget az európai baloldal saját ideológiai elképzelései alá rendelte, így a dokumentum már nem arról szólt, amiről kellene: a rászorulók támogatásáról és a hatékony segítségnyújtásról. A jelentést ezért nem tudtuk támogatni” - fogalmazott.

A baloldali és liberális képviselők olyan politikai témákat erőltettek a szövegbe, köztük szexuális jogokat és LMBTQ-kérdéseket, amelyek nem részei a humanitárius rendszernek, és nincsenek kapcsolatban azzal, amikor emberek túléléséről van szó - hívta fel a figyelmet a kereszténydemokrata politikus.

A humanitárius segítségnyújtás nem kulturális átalakító program, nem „ideológiai export” és nem társadalmi kísérlet. Ennek figyelmen kívül hagyása az EU saját hitelességét veszélyezteti a világban - jelentette ki.

„Továbbra is azt képviseljük, hogy a humanitárius tevékenység maradjon az, aminek lennie kell: ideológiamentes, emberséges és szakmai alapú segítség” - tette hozzá bejegyzésében Hölvényi György.

