Brüsszel elismerte, hogy a háború Magyarországot sújtja

Az Európai Bizottság frissen megjelent őszi gazdasági előrejelzése szerint az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége súlyos gazdasági következményekkel jár azon tagállamok számára, amelyek a konfliktus közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A dokumentum szerint ezek az országok alacsonyabb növekedéssel, nagyobb veszteségekkel és a szankciók súlyosabb hatásaival néznek szembe - ismertette a miniszter.

Brüsszel háborúpárti politikájának árát a magyar emberek fizetik meg, és ezt most már a bizottság saját dokumentuma is egyértelműen alátámasztja. A bizottság pontosan látja, hogy a háború a legnagyobb terhet az európai emberekre és főként a szomszédos országokra rója, mégis változatlanul a háború folytatását erőlteti. Ez világosan mutatja, hogy Brüsszel nem a tagállamok oldalán áll, hanem Ukrajna érdekeit képviseli - mutatott rá Bóka János.

„Mi a magyar emberek oldalán állunk, és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük őket a háború negatív következményeitől. Magyarország továbbra is a békét és a magyar emberek biztonságát védi, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz azért, hogy a háború folytatódjon” - írta a miniszter.