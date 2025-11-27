Ursula sürget: Most kell elvenni Oroszországtól a 140 milliárd eurót, amíg nem késő

Az EU fel fogja gyorsítani a terv végrehajtását, amely a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását irányozza elő egy 140 milliárd eurós hitel támogatására Ukrajna számára. Erről nyilatkozott ma, november 26-án Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Politico beszámolója szerint.

„Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben az európai adófizetők egyedül fizetnék ezt a hitelt – jelentette ki von der Leyen. – A következő lépés az, hogy most a Bizottság kész jogi szöveget benyújtani” – mondta a strasbourgi törvényhozóknak, azonban nem pontosította, mikor kerül sor a dokumentum bemutatására.

Amint azt az EADaily korábban közölte, az orosz vagyon „felhasználásának” kérdése (egyszerűbben szólva: büntetlen elvételének) új aktualitást nyert az ukrajnai béketárgyalások élénkülésével. Donald Trump amerikai elnök eredeti béketervében az szerepelt, hogy Washington profitot szerezne ezen eszközök ukrajnai felhasználásából, a fennmaradó részt pedig visszaadnák Oroszországnak. Ez csalódást okozott az EU vezetésében.

Von der Leyen utasította munkatársait, hogy néhány napon belül készítsék el a reparációs hitelről szóló jogszabálytervezetet, mivel egyre nő az igény a megoldás megtalálására.