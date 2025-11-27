Európai Unió
Ursula sürget: Most kell elvenni Oroszországtól a 140 milliárd eurót, amíg nem késő
A Bizottság gyors jogi lépéseket sürget, miközben az EU új lendületet keres az ukrajnai rendezésben
„Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben az európai adófizetők egyedül fizetnék ezt a hitelt – jelentette ki von der Leyen. – A következő lépés az, hogy most a Bizottság kész jogi szöveget benyújtani” – mondta a strasbourgi törvényhozóknak, azonban nem pontosította, mikor kerül sor a dokumentum bemutatására.
Amint azt az EADaily korábban közölte, az orosz vagyon „felhasználásának” kérdése (egyszerűbben szólva: büntetlen elvételének) új aktualitást nyert az ukrajnai béketárgyalások élénkülésével. Donald Trump amerikai elnök eredeti béketervében az szerepelt, hogy Washington profitot szerezne ezen eszközök ukrajnai felhasználásából, a fennmaradó részt pedig visszaadnák Oroszországnak. Ez csalódást okozott az EU vezetésében.
Von der Leyen utasította munkatársait, hogy néhány napon belül készítsék el a reparációs hitelről szóló jogszabálytervezetet, mivel egyre nő az igény a megoldás megtalálására.