Száguld a szakadék felé az Unió

Az EU és Belgium között feszültségek alakultak ki az Unió által javasolt, befagyasztott orosz eszközökből finanszírozott ukrán kölcsön ügyében – írja az Euractive.

Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas a múlt héten Strasbourgban találkozott az Európai Néppárt képviselőcsoportjával, és erőteljesen védelmébe vette a javaslatot, ami több jelenlévőt is meglepett.

Belgiumi képviselők, köztük Wouter Beke ismételten hangsúlyozták, hogy a 140 milliárd eurós ukrán kölcsön jogi és pénzügyi kockázatot jelentene Belgium számára.

Kallas azonban azzal érvelt, hogy Oroszország valószínűleg nem perelne, és példaként Irak 1990-es, Kuvaitnak fizetett jóvátételét hozta fel.

A találkozón több képviselő Kallas hangvételét lekezelőnek és hihetetlennek nevezte, míg mások szerint a diplomata egyszerűen a tényeket ismertette. Kallas kiemelte észt származását is, jelezve, hogy jobban érti Oroszországot, mint a belgiumi képviselők.

A Bizottság még mindig nem talált kompromisszumot a belgiumi aggodalmak enyhítésére, miközben Kallas ma videokonferenciát tart a külügyminiszterekkel, ahol várhatóan a kölcsön is szóba kerül.

Közben az EU Tettrekészek koalíciója újabb támogatást nyújtott Ukrajnának: Ursula von der Leyen a „szilárd és bíztató előrehaladást” méltatta, Volodymyr Zelenszkij pedig jelezte, hogy kész találkozni Donald Trumppal.

Euractiv publicistája, Simon Nixon rámutatott, hogy Belgium aggodalmai valósak: az ország valódi kockázatnak van kitéve az orosz megtorlás miatt, az Euroclear brüsszeli klíringház kiemelten nagy jogi és pénzügyi kockázatot vállalna és a Bizottság javasolt mechanizmusa még nem volt bíróság előtt tesztelve, számol be a Mandiner.

Az EU vezetői remélik, hogy december végén az Európai Tanácson megállapodás születik a kölcsönről. Egy diplomata azonban figyelmeztetett: „Ha ez nem történik meg, az problémás lesz a belgák számára”.