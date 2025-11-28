Kaja Kallas leereszkedő stílusban oktatta ki Belgiumot

Szerda este lezajlott egy vita azzal kapcsolatban, hogy Belgium továbbra is ellenzi az Európában lefoglalt orosz vagyon Ukrajna érdekében való felhasználását. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ezen a megbeszélésen értetlenségét fejezte ki Belgium ellenállása miatt – közölte több névtelenséget kérő tisztviselő, akik közül egyesek azt is mondták: a főképviselő nagyon leereszkedő és hihetetlen hangnemet ütött meg a zárt ajtós tárgyaláson.

A brüsszeli Euractiv híroldal az uniós ügyekkel foglalkozó csütörtöki hírlevelében azt írta:

„Szerda este Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája egy strasbourgi zárt körű találkozón egyeztetett az Európai Néppárt (EPP) képviselőivel az orosz vagyon ügyéről, de olyan hangnemben beszélt velük, ami többüket is felháborított.”

Mint a portál írta, a megbeszélésen Wouter Beke belga EP-képviselő megismételte Bart De Wever miniszterelnök aggályait – miszerint elfogadhatatlan jogi és pénzügyi kockázatoknak tenné ki Belgiumot az, ha az orosz vagyont felhasználva nyújtanának 140 milliárd eurós hitelt Ukrajnának (Kaja Kallas és az Európai Bizottság továbbra is ezt a tervet preferálnák annak érdekében, hogy Ukrajna 2026-ban is talpon tudjon maradni pénzügyileg).

Az egyik résztvevő az Euractivnak azt mondta, hogy Kaja Kallas erre reagálva visszakérdezett. „Kíváncsi volt, miért aggódik Belgium ennyire. Melyik bírósághoz fordulna Oroszország? Melyik bíró hozna Oroszországnak kedvező ítéletet ebben az ügyben?” – mondta a forrás, aki szerint Kallas összehasonlította a helyzetet azzal az esettel is, amelyben Iraknak több mint 50 milliárd dollár kártérítést kellett fizetnie Kuvaitnak az 1990-es invázió miatt.

A kérdéseknél azonban tovább is ment a főképviselő: egy másik résztvevő szerint Kallas nagyon leereszkedő megjegyzéseket tett Belgium álláspontjával kapcsolatban, míg egy harmadik hihetetlennek minősítette a hangnemét.

A résztvevők egyike – egy nem belga származású európai parlamenti képviselő – szerint Kaja Kallas lényegében azt üzente a belgáknak, hogy hagyják abba a panaszkodást. Ezzel szemben egy másik európai parlamenti képviselő úgy látta, hogy Kallas egyszerűen csak a tényeket vázolta fel. Két résztvevő szerint azonban a főképviselő válaszában utalt észt származására is, és azt mondta, hogy jobban érti Oroszországot, mint a belgák (elképzelhető, hogy többek közt ezt is sérelmezhették a résztvevők).

Az Európai Bizottság nem áll el a tervtől, Belgiumon fokozódik a nyomás

Az Euractiv hozzátette, hogy a téma máshol is előkerülhet, ugyanis Kaja Kallas csütörtökre videókonferenciát szervezett az uniós külügyminisztereknek, ahol valószínűleg szintén megvitatják a kölcsönt.

A brüsszeli portál emellett azt is megjegyezte, hogy szerzőjük, Simon Nixon egy véleménycikkben azt írta: Belgium aggodalmai jogosak, mert az ország valóban ki lenne téve az orosz megtorlásnak. A brüsszeli székhelyű Euroclear pénzintézet – amely jelenleg a zárolt orosz vagyont felügyeli – egyedülállóan magas jogi és pénzügyi kockázatot kellene hogy vállaljon egy ilyen lépésnél, és az Európai Bizottság által javasolt mechanizmust még sosem tesztelték bírósági perben.

Az EU vezetői mindemellett továbbra is azt remélik, hogy decemberben, az Európai Tanács karácsony előtti csúcstalálkozóján megállapodásra jutnak a kölcsönről.

„Ha ez nem sikerül, az problémát jelent majd a belgák számára” – fogalmazta meg alig burkolt fenyegetését egy névtelenséget kérő diplomata az Euractivnak nyilatkozva, írja a hirado.hu.