Von der Leyen: „Most megvan a kiindulópontunk” az ukrajnai békemegállapodás kapcsán „Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben az európai adófizetők egyedül fizetik a számlát” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen üdvözölte az ukrajnai békemegállapodásról Donald Trump amerikai elnök által vezetett tárgyalásokat, és kijelentette, hogy Európa a napok óta tartó tárgyalások után úgy véli, hogy van egy „kiindulási pont” egy tervhez. A Trump-kormányzat által a múlt héten terjesztett 28 pontos terv riasztotta Ukrajnát és európai szövetségeseit, mivel erősen Moszkvát favorizálta. Az Ukrajnára nehezedő több napos nyomás után Washington és Kijev kijelentette, hogy a genfi ​​tárgyalások „frissített és kifinomultabb békekeretet” teremtettek a további tárgyalásokhoz. „Ukrajna, az Egyesült Államok és mi, európaiak által az elmúlt napokban Genfben végzett munkának köszönhetően most megvan a kiindulópontunk” – mondta az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban az EP-képviselőknek. De hozzátette: „Tudjuk, hogy sokkal több erőfeszítésre van szükség” – idézte a bizottság elökét a Politico.

Von der Leyen felvázolta Európa kulcsfontosságú követeléseit az „Ukrajnát, az Egyesült Államokat és a készek koalícióját az előrehaladó úton” érintő tárgyalásokkal kapcsolatban.

Azt mondta, hogy egyetlen békemegállapodás sem korlátozhatja Ukrajna fegyveres erőit – ahogyan az első amerikai javaslat is felvázolta –, mivel az sebezhetővé tenné az országot a jövőbeli támadásokkal szemben.

(Mindez jól mutatja, hogy miként torpedózná meg az Európai Unió az amerikai béketervet, hiszen egy korlátozás nélküli ukrán hadsereg lehetőségét aligha fogadná el Moszkva. A szerk.)

„Ukrajnának robusztus, hosszú távú és hiteles biztonsági garanciákra van szüksége egy szélesebb csomag részeként, hogy eltántorítson és elrettentessen minden jövőbeni Oroszország elleni támadástól. És ugyanilyen világos, hogy minden békemegállapodásnak biztosítania kell az európai biztonság hosszú távú garantálását.” Világossá tette azt is, hogy Európa számára egy vörös vonal, hogy nem lehet határokat megváltoztatni – az Egyesült Államok terve szerint a Krím-félszigetet, valamint az ukrán Luhanszk és Donyeck régiókat de facto orosz területnek ismerik el, a Herson és Zaporizzsja régiókban pedig a jelenlegi frontvonalak mentén befagytak a földek. Von der Leyen hozzátette, hogy Ukrajna szabadon csatlakozhat az EU-hoz, ha úgy dönt.

„Ha ma legitimizáljuk és hivatalossá tesszük a határok aláásását, holnap újabb háborúk előtt nyitjuk meg az ajtót, és ezt nem engedhetjük meg.”

Beszédében von der Leyen azt is elmondta, hogy az EU felgyorsítja azon tervét, hogy a befagyasztott orosz állami vagyont egy 140 milliárd eurós Ukrajnának nyújtott hitel finanszírozására használja fel.

Bizottság készen áll egy jogi szöveg előterjesztésére” – mondta von der Leyen – bár azt nem árulta el, hogy a dokumentumot mikor terjesztik elő.